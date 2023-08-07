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Giriş Tarihi: 8.8.2023

‘Yıl olmuş 2023 egoya gerek yok’

‘Yıl olmuş 2023 egoya gerek yok’
Üsküdar Belediyesi'nin düzenlediği Üsküdar Fest 2023'ün ikinci gününde popçu Oğuzhan Koç ve rapçi Sagopa Kajmer sahne aldı. İki sanatçıyı yaklaşık 150 bin kişi dinlemeye geldi. Koç, geçtiğimiz günlerde rap'çi Uzi ve Mustafa Sandal arasında yaşanan sahne sırası tartışmasıyla ilgili de yorum yaptı: "Arkadaşlar yıl olmuş 2023, bunlar çok gereksiz konular.



Böyle egolar mı kaldı, bu diyaloglara gerek yok. Bir sanatçı için önemli olan kendisini bekleyen seyirci ile bir araya gelmesi, birinin önce ya da sonra çıkmasının bir önemi yok. Profesyonel davranmak gerekir." Koç, sahneden indikten sonra, yerini Sagopa Kajmer'e bıraktı.
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‘Yıl olmuş 2023 egoya gerek yok’
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