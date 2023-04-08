Yıldızlar gecelerde

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Juan Mata ve eşi Evelina Kamph, önceki gece Bebek'teydi. Yemek yemeye gelen Mata ve ailesi, çıkışta görüntü vermemek için büyük çaba sarf etti. Korumalar tarafından önleri kapatıldı.Ardından mekana, takım arkadaşı ve adı oyuncu Devrim Özkan ile anılan Lucas Torreira da geldi. Mekanın önünde yaklaşık 15 dakika boyunca gazeteciler olduğu için inmek istemeyen Torreira, korumaların koridor oluşturmasıyla mekana sıfır yanaştırdığı arabasından inerek koşar adım mekana girdi.