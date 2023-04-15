Yoğun bir dönemdeyim

Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Levent'teki menajerlik ofisinden çıkarken görüntülendi. Siyah şıklığı ile göz kamaştıran Erçel, proje görüşmelerinin olduğunu ve netleşen bir işin olmadığını belirtti. Erçel, "Takip ettiğiniz bir dizi projesi var mı?" sorusuna "Yoğun bir dönemden geçiyorum. Hiçbir projeyi takip edemiyorum, televizyon izleyebilecek bir dönemde değilim maalesef" diye cevap verdi. Aşk hayatıyla ilgili kendisine sorular yöneltilince hızla aracına yönelen ünlü oyuncu, "Her şey güzel ve yolunda çok teşekkür ederim" demekle yetindi.