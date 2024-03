Yok sayılmayı ve akran zorbalığını yaşadım

Ben diziye 34. bölümde dâhil oldum. İlk bölümü izlediğimde izlerken çok ağlarım dedim. Sultan, ilk defa deneyimlediğim bir karakter. Hep iyi karakterleri oynadım, evin tatlı kızıydım şimdiye kadar. Kötü karakteri oynamak hayalimdi. Sultan tam da öyle biri. Dolandırıcı, katil falan. Çok başka yerde.İlk başta çok kızıyorlardı, sosyal medyadan çok yükleniyorlardı bana. Kötü bir kızı oynuyor, ben bir şey yapmıyorum Sultan yapıyor diyordum. Neyse ki şu an kabullendiler, seviliyorum mutluyum.21 yaşındayım. 8 yıldır setlerdeyim. Reklam filmleriyle başladım sonra buralara kadar geldik.Çocukken setlerde olmam zor olmadı. Annem her sete gelirdi. Üniversitede bir arada götürmek zor oluyordu. Gece 12'de biten set sonrası sabah 7'de sınava gidiyordum. Sınav dönemlerimde hep setteydim.Konservatuvar okumakla okumamakla arasında çok kararsız kaldım. Dışarıdan da sonradan okuyabilirsin dedikleri için özel bir üniversitede reklamcılık okumaya karar verdim. Setler okul gibi oldu bana.2018'de bir korku filminde rol aldım. 8 farklı ülkeden 8 yönetmen çekti. 14 yaşındaydım, doğuran bir genç kadını oynadım. Çok tuhaf bir deneyimdi.1996 doğumlu, sokakta büyüyen son nesil olarak bu işe girdim. Mahalle arkadaşlığını biliyorum. Bu dizi, onların ne yaşadığına dair farkındalık yaratıyor. Ben Fikirtepe'de oturuyorum. Köksüzleri orada görüyoruz. Onlarla empati kurmamı sağlıyor bu iş. Diziyi izliyorlar, Kara abi diye koşup yanıma geliyorlar. Dizi vesilesiyle onlara bakışım da değişti. Daha bir farkındayım artık onların. Toplumda göz önünde değiller, insanların gözünü açabildiğimiz kadar açmaya çalışıyoruz.Psikolojik olarak bir ağırlığını hissediyorum. Teyzem pedagog, darlandığımı hissettiğim zaman arayıp konuşurum.Yok sayılmayı biliyorum. Akran zorbalığı yaşadım. Yaramazdım, hiperaktiftim. Belki bende de sorun vardır, bilemiyorum ama arkadaşlarımın arasına giremiyordum. Onları rahatsız eden neydi, bilmiyorum. O günleri unutmam mümkün değil, kincilik var bende de. Çocuklukta yaşadığım o duygular bu rolü çıkarmamda yardım ediyor Kara'yı oynarken. Liseyi açıktan bitirdim bu yüzden.3 sene konservatuvar denedim almadılar, küstüm. Askerden dönünce organizasyon işi yapacaktım ama bir video çektim, 10 milyon izlendi.Sosyal medyada hedef olmaktan, linç edilmekten korkuyorum.Kara ile Sultan'ın çift olmasını istiyor seyirciler, biz de istiyoruz.Nişanlı çiftler birbirlerinin gerçek yüzünü görüyorİkinci sezondayız. Eskiden sadece kayınvalideler, karı koca çiftler vardı. Şimdi dışarıdan şefleri konuk ediyoruz. Daha hareketli daha renkli oluyor.Programa başladığımdan beri 8 kilo aldım, birazını verdim. Hem iyi yemek yaparım, hem de yerim. Yarışmacıların yetişemediği yerde onlara yardım ediyorum.Gündüz kuşağını sevdim, kitle de sevdi. Annem de tüm arkadaşlarıyla izliyor. Beni günlere davet ediyorlar. Annem kıyafetimi saçımı falan eleştiriyor. Ama seviyorum eleştirileri. Bizim evin kızı modundayım.Programdaki enerjiden hareketten besleniyorum, beni yormuyor. Kendim de hareketli bir insanım. Algısı çok açık biri olarak bazen benden başkası bunu yapamazdı diye düşünüyorum. Biraz deli işi, çok seviyorum. Yarışmacılarımı çok seviyorum. Çok güzel insanlar geliyor. Nişanlı çiftler birbirlerinin gerçek yüzünü görüyorlar. Yarışma heyecanı onları tanımaları için fırsat oluyor.Ben de kayınvalideyle ilişkileri yarışmacılardan öğreniyorum. Evimizi hazırlıyoruz. Yaza doğru evlenmeyi planlıyoruz.2007'den beri Türkiye'de yaşıyorum. Ablam kardeşim Almanya'da. İlk geldiğim yıllarda Türkçem çok kötüydü. Kendimce kelimeler üretiyordum.Gezi programı yaptım. Bir haftada 2 ülke değiştiriyordum. Havalimanında yatıp kalkıyordum. 20'li yaşlarda güzeldi.20. yılımdayım, nasıl geçtiğini anlamadım. Yine şarkı söylüyorum, daha büyüdüm daha olgunlaştım. Şarkılarım daha çok beni anlatan şeyler olmaya başladı.Nereye Gideyim, Kadife Kelepçeler birbirinden doğdu aslında. 20 yıl sonra iki şarkıyı birbirine kavuşturduk.Pandemide 10 kilo aldım. TV programına çıktım, o halimle fotoğrafımı görünce aralıklı oruca başladım. 4 yıldır öyle gidiyor. Günde 1 öğün yetiyor. 10 kilo verdim... Yemeyi çok severim, çocukken de yerdim, şişman bir çocuktum. Egeli olarak otlarla aram iyidir, mutfakta olmayı çok seviyorum.Evlilik planım yok ama neden olmasın. Hayatta her şey olabilir.Üretken bir dönemimi yaşıyorum. Pandemide 30'a yakın şarkı yaptım. Yavaş yavaş onları çıkaracağım. Nisanda albüm çıkarmayı planlıyorum.Oyunculukla şarkıcılık birbirini destekliyor. Sette özellikle başrol oynuyorsan haftanın 6 günü 16 saat çok yorucu olabiliyor. Sadece zamanı değil aklını da alıyor. Setlerde olmayı kamera karşısında olmayı çok seviyorum. Şarkılarımı hazırladım şimdi oyunculuğa yoğunlaşacağım.İlk günden beri beni takip eden kişiler var, onlar artık hayranım değil arkadaşım. Şarkılarımı ilk onlara dinletiyorum mesela. Onların fikirlerini almak benim için çok önemli. Konsere özel davet ediyorum. 5 albüm yapmışım bugüne kadar. Şarkılar, nesiller, beğeniler değişiyor. 4.5 dakika şarkım var. Şu an onu yayınlayamam. 3 dakikaya bile uzun deniyor artık. 8 saniyede dinletemiyorsanız gerisini dinlemiyorlar.Ünlü olduğumu, yaptığım işin başarılı olduğunu Aşk Oyunu dizisiyle anladım. Sete giderken servisle alıyorlardı bizi Levent metrosundan. İnsanların bana bakışından anladım, dizinin tuttuğunu.Yeni şarkım Demir Kapı çok iyi gidiyor. Mabel Matiz yazdı, Emirhan ve Sude besteledi. Soyadımla uyumlu oldu. Bir aşk acısı şarkısı. Ablam ve eşiyle birlikte çalışmak çok güven veriyor. Sude benim kardeşten öte her şeyim.Kariyerimin 18. yılındayım. Nasıl geçti anlamadım. Lise formasıyla vokal yapmaya gidiyordum. Sonra konservatuvara girdim. Lise 2'de başladım profesyonel hayatıma. Hayatımda başka ne olurum diye düşünmedim.İlk albümü 2006'da çıkardım. Çok fazla konser vermekten ve babamın etkisi yüzünden magazinden uzak kaldım. O yüzden şarkılarım benden daha ön planda.Son 3 yıldır özellikle hayatımda kimse olsun istemedim, kendime döneyim dedim ama artık hazırım. Yalnızlık da bir yere kadar. İlişkilerde zor bir tipim aslında. Tatlıyım ama feci kriterlerim vardır. Ne okuduğu nereden mezun olduğu önemli. Bakış açısı falan çok önemli. Aşkı böyle şeyler besliyor. Yaş artınca kriterleri azaltıyoruz.18 yılı kendime göre yaşadım. Hâlâ yolun başındaymışım gibi geliyor. Her yeni şarkı çıktığında da böyle hissediyorum. Her yerde değerimi bulduğuma inanıyorum. İlk albümden beri dinleyen de var, yeni nesilden dâhil olan da... Bu zamanı bükebilmek, zamansızlık da güzel. Müzikal olarak her zaman saygın yerde durdum.