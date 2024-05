İFFET Eren Danışman Boz'un üstlendiği 'Turna Misali' filmi New York'tan iki ödülle dönüyor. International Filmmaker Festival of New York'un açılış filmi olan yapım, aynı festivalde En İyi Uzun Metraj Film ve En İyi Görüntü Yönetmeni ödüllerine layık görüldü. 2021'de çekilen film, dünya prömiyerini 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirdikten sonra birçok festivalde ödül almıştı.