Yürekler Gazze için attı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekmek için Türkiye'den ve dünyadan birçok sanatçının katılımıyla 'Gazze İçin Ben de Oradaydım' konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yaşananlara tepki göstermek ve 'Savaşa dur' demek için bir araya gelen ünlü sanatçılar barış çağrısı yaptı. Sunuculuğunu Yavuz Bingöl ile Fulya Öztürk'ün yaptığı gecede şarkılar İsrail zulmüne tepki için söylendi.Etkinliğe katılamayan pek çok sanatçı ise yolladıkları görüntülü mesajlarla yaşanan acılara ortak oldu. Konserin açılışında Yavuz Bingöl, Gazze için yazdığı şarkıyı, kendisine eşlik eden Antakya Medeniyetler Korosu ile seslendirdi. Gecede, Yavuz Bingöl, Emel Mathlouthi, Alim Qasımov, Azerin, Antakya Medeniyetler Korosu, Fahir Atakoğlu, Elif Buse Doğan, Sinan Akçıl, Ercan Saatçi, Özhan Eren, Ahmet Koç, Orhan Hakalmaz, Ali Mahzuni, Yiğit Mahzuni, Aykut Arslan, Audrey Wozniak, Oktay Üst ve İbrahim Sadri sahne aldı.Kafasını kuma gören pek çok sanatçı olduğunu söylen Sinan Akçıl, piyanonun başına oturarak, Gazze bombalanırken kendisine ulaşan bir gençle arasında geçen diyaloğu anlattı. Gencin, kent bombalanırken sesleri duymamak için kendi şarkısını dinlediğini aktaran Akçıl, şöyle konuştu:"Bana sosyal medyadan ulaştı ve durumunu anlattı. 'Ne kadar güzel, inşallah bir gün bir konserde senin yüzüne söylerim bu şarkıyı' dedim. Sonra ondan haber alamadım. Umarım katledilen 18 bin kişi arasında olmamıştır. Bizim sesimiz umarım ona ulaşır. Bu şarkıyı onun için söylemek istiyorum." Akçıl, ardından Gazzeli genç için 'Güzel Kız Özel Kız' şarkısını seslendirdi.