Haberler Günaydın Haberleri Yurtta kalan depremzedelere konser verdi
Giriş Tarihi: 6.3.2023

Yurtta kalan depremzedelere konser verdi

Deprem bölgesinden kurtarılıp Bursa’daki yurtlara yerleştirilen çocukları ziyaret eden piyanist Gülsin Onay, onlara konser de verdi. Sanatçı, “Müzikle, notalarla hayata tutunmaya çalışıyoruz” dedi

Yurtta kalan depremzedelere konser verdi
Devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay bu kez Bursa'da depremzedelere piyano çaldı. Deprem bölgesinden kurtarılıp Bursa'daki yurtlara yerleştirilen çocukları ziyaret eden Onay, "Müzikle notalarla hayata tutunmaya, ruhumuzu arındırmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.



Bursa'da önce 3 yetenekli genç piyanist ile master class yaptım. Ardından deprem bölgesinden gelen ve yurtlara yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldik. Kısa konseri dinleyenler arasında çocuklar da vardı. Mozart'ın Türk Marşı'nı çok sevdiler" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurtta kalan depremzedelere konser verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA