Yurtta kalan depremzedelere konser verdi

Devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay bu kez Bursa'da depremzedelere piyano çaldı. Deprem bölgesinden kurtarılıp Bursa'daki yurtlara yerleştirilen çocukları ziyaret eden Onay, "Müzikle notalarla hayata tutunmaya, ruhumuzu arındırmaya, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz.Bursa'da önce 3 yetenekli genç piyanist ile master class yaptım. Ardından deprem bölgesinden gelen ve yurtlara yerleştirilen depremzedelerle bir araya geldik. Kısa konseri dinleyenler arasında çocuklar da vardı. Mozart'ın Türk Marşı'nı çok sevdiler" dedi.