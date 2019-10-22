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maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz , A Grubu üçüncü karşılaşmasında sahasında 'i konuk etmeye hazırlanıyor. Club Brugge ile ilk müsabakada berabere kalan, daha sonra sahasında PSG'ye yenilen sarı kırmızılılarda hedef, İspanyol devini yenilgiye uğratarak ilk üç puana ulaşmak... Bilindiği üzere, Galatasaray Real Madrid maçı öncesinde temsilcimizde yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Bu yönde, Galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı oldukça merak ediliyor. Peki, Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 09:47
Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?

Temsilcimiz , UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında İspanyol devi 'i ağırlayacak. İlk maçtaki Club Brugge beraberliğinin ardından PSG'ye yenilen Cimbom, grupta topladığı bir puan ile averajla 3. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar, grupta iddiasını sürdürmek için Real Madrid karşısında puan ya da puanlar almak istiyor. Temsilcimizde Falcao'nun forma giyemeyeceği açıklanırken Lemina ile Feghouli'nin durumu ise kesinlik kazanmadı. Galatasaray Real Madrid maçı öncesinde de taraftarların araştırmaları yoğunluk kazandı.

GALATASARAY REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu bağlamda, 'Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorusunun cevabı gerek sarı kırmızılı ekibe gönül vermiş olanlar, gerekse temsilcimizi destekleyecek olanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Haberimizin ilerleyen sayfalarından zorlu geçmesine kesin gözü ile bakılan Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenebilir; müsabakaya yönelik son bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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Galatasaray Real Madrid maçı hangi kanalda? Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak?
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