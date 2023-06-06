SARAYKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-2023/187 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 461 parsel sayılı taşınmazın 3.008,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Ay , Mehmet Ay,

2-2023/188 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 99 parsel sayılı taşınmazın 11.432,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Murat Bayrakçı,

3-2023/189 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 98 parsel sayılı taşınmazın 2.103,036 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Halil Hazır,

4-2023/190 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 95 parsel sayılı taşınmazın 3.902,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Nevzat Çetin,

5-2023/191 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, .Kabaağaç Mahallesi 96 parsel sayılı taşınmazın 3.711,49 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Saday, Kamil Serttaş, Serpil Çetin, Seval yılmaz, Sevim Sezer,

6-2023/192 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 74 parsel sayılı taşınmazın 4.411,48 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Yamuç, Hayrullah Yamuç, Mehmet Yamuç, Melahat Günay,

7-2023/193 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 551 parsel sayılı taşınmazın 3.628,30 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hasan Özzeytin,

8-2023/194 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 552 parsel sayılı taşınmazın 1.415,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Meryem Asar,

9-2023/195 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 468 parsel sayılı taşınmazın 323,81 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Şan, Nuri Şan, Rıza Şan,

10-2023/196 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 459 parsel sayılı taşınmazın 729,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Hazır,

11-2023/197 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 618 parsel sayılı taşınmazın 2.289,99 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Akın,

12-2023/198 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 460 parsel sayılı taşınmazın 1.737,16 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Aynaoğlu,

13-2023/199 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabaağaç Mahallesi 617 parsel sayılı taşınmazın 5.408,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Akın,

14-2023/200 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 514 parsel sayılı taşınmazın 952,45 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Naciye Güngör,

15-2023/201 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 78 parsel sayılı taşınmazın 3.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Cesur,

16-2023/202 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 77 parsel sayılı taşınmazın 2.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Cesur,

17-2023/203 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1185parsel sayılı taşınmazın 4.194,12 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Cesur,

18-2023/204 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1187 parsel sayılı taşınmazın 3.975,30 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hülya Yılmaz,

19-2023/205 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 513 parsel sayılı taşınmazın 2.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bekir Özkaya,

20-2023/206 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 458 parsel sayılı taşınmazın 2.881,13 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Aynaoğlu, Ali Aynaoğlu, Ali Kaya, Ali İhsan Aynaoğlu, Arife Yılmaz, Cafer Salar, Cengiz Aynaoğlu, Emine Soysal, Erdinç Kaya, Fatma Yılmaz, Gülcan Bayrakçı, Gülşen yüksek, Günnür Bakırlı, Halil Kaya, Hatice Kuloğlu, Hayriye Aynaoğlu, Hüdaver Kaya, Muammer Aynaoğlu, Naciye Çamyıldız, Neşide Ay, Nevzat Dağdelen, Nilgün Kabalay, Nurcan Esin, Salih Aynaoğlu, Seliha Çakır, Serkan Kaya, Şerife Hanım Aktürk,Ümmü Ağde, Vesile yılmaz, Zehra Hünkar, Zinet Aynaoğlu

21-2023/207 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 570 parsel sayılı taşınmazın 5.314,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Ay,

22-2023/208 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabağaç Mahallesi 571 parsel sayılı taşınmazın 8.221,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Ay,

23-2023/209 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 515 parsel sayılı taşınmazın 371,88 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hatice Dağdelen,

24-2023/210 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 517 parsel sayılı taşınmazın 142,59 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kocakaya,

25-2023/211 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 13.894,09 m2 lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Halil Çetin,

26-2023/212 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 3.131,95 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Gülşah,

27-2023/213 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 27 parsel sayılı taşınmazın 3.420,51 m2 likkısmı, taşınmaz maliki Sabahattin Arslan,

28-2023/214 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 124 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3.700,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Huriye Ay,

29-2023/215 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 25 parsel sayılı taşınmazın 806,07 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şerife Altıntaş,

30-2023/216 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 21 parsel sayılı taşınmazın 11.765,47 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Kaya, Ahmet Cesur, Ahmet Kara, Alime Kaya, Aynur Arslan, Ayşe Bentürk, Ayşe Mercan, Bircan Kaya, Ekrem Burak Akşit, Emine Kaya, Emine Türkölmez, Erhan Cengiz, Esengül Kara, Farahittin Dursun, Gönül Bozar, Hanife Kaya, Hülya Uçur, Hüsniye Doğmuş, İbrahim Günay, İsmail Yılmaz, Kemal Kaya, Mehmet Öztürk, Mehmet Yılmaz, Mehmet Ali Akşit, Mehmet Ali Yılmaz, Metin Yılmaz, Mustafa Kaya, Müzeyyen Avcıuçarcı, Osman Günay, Ömür Öztürk, Öznur Başkara, Rahime Uyanık, Sacit Akşit, Selahattin Arda Akşit, Selami Akşit, Selim Kara, Şenay Aslan, Tayfun Kaya, Tayran Kaya, Ünal Kaya, Yücel Kaplan,

31-2023/217 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 15 parsel sayılı taşınmazın 333,25 m2 lik kısmı taşınmaz maliki Abdullah Akışlı,

32-2023/218 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 26 parsel sayılı taşınmazın 2.172,43 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Celal Kılınç,

33-2023/219 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 637 parsel sayılı taşınmazın 2.429,99 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Müşerref Akın,

34-2023/220 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 628 parsel sayılı taşınmazın 7.516,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Greeneco Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi,

35-2023/221 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 627 parsel sayılı taşınmazın 6.814,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hatice Yavuzşen, Hatice Toprak, Mustafa Bartan, Osman Kamil Bartan, Remziye Tuncel, Süleyman Salman

36-2023/222 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 616 parsel sayılı taşınmazın 6.510,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Akın,

37-2023/223 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1165 parsel sayılı taşınmazın 486,93 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Ateş,

38-2023/224 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 25 parsel sayılı taşınmazın3.827,24 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Çallıoğlu, Nigar Parmaksızoğlu,

39-2023/225 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 23 parsel sayılı taşınmazın 299,63 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Kaplan, Ayşe Arslan, Birsel Buğday, Dürdane Uyar, Elif Atay, Havana Yaşar, Ülkettin Kaplan,

40-2023/226 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 32 parsel sayılı taşınmazın 4.400,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bayram Çakır, Elif Çakır, Emine Sökmen, Mehmet Çakır, Muammer Çakır, Mustafa Çakır, Selime Tezcan,

41-2023/227 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 30 parsel sayılı taşınmazın 3.261,09 m2 likkısmı , taşınmaz maliki Emin Akın

42-2023/228 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 33 parsel sayılı taşınmazın 7.900,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emin Akın,

43-2023/229 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 28 parsel sayılı taşınmazın 2.389,04 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Rıza Tuna, Fatma Demir, Halil Tuna, Hanife Köse, İbrahim Tuna, Kerim Tuna, Mehmet Çetin Tuna, Mustafa Tuna

44-2023/230 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabağaç Mahallesi 101 parsel sayılı taşınmazın 2.437,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Zeybekoğlu,

45-2023/231 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1167 parsel sayılı taşınmazın 625,48 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Şan, Fatmana Bildiri, Mehmet Arıcı, Mehmet Ali Asker, Mustafa Eskar

46-2023/232 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1127 parsel sayılı taşınmazın 400,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Münevver Çakır, Münevver Çakır, Eşe Çakır, Yasin Mert Çakır,

47-2023/233 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 612 parsel sayılı taşınmazın 9.018,33 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Osman Kocakaya,

48-2023/234 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 17 parsel sayılı taşınmazın 9.015,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sevil Erdoğan,

49-2023/235 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, KabaağaçMahallesi 52 parsel sayılı taşınmazın 2.103,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kocakaya, Kadir Kocakaya, Raziye Kocakaya, Şerife Kocakaya, Ümmü Gezen,

50-2023/236 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 29 parsel sayılı taşınmazın 11.493,60 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yıldırım,

51-2023/237 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 26 parsel sayılı taşınmazın 407,37 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Tuna,

52-2023/238 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabaağaç Mahallesi 2 parsel sayılı taşınmazın 4.194,08 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ümmü Çalışkan,

53-2023/239 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1123 parsel sayılı taşınmazın 14.250,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Asiye Yazıcı,

54-2023/240 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 29 parsel sayılı taşınmazın 388,94m2 lik kısmı taşınmaz maliki Ali Rıza Tuna, Fatma Demir, Halil Tuna, Hanife Köse, İbrahim Tuna, Kerim Tuna, Mehmet Çetin Tuna, Mustafa Tuna

55-2023/241 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 34 parsel sayılı taşınmazın 4.235,41 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Veli Özen,

56-2023/242 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 548 parsel sayılı taşınmazın 8.954,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Özgür Arık,

57-2023/243 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 549 parsel sayılı taşınmazın 3.448,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Kocakaya,

58-2023/244 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 611 parsel sayılı taşınmazın 7.081,51 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Münire Kaz, Süzan Uzun

59-2023/245 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 550 parsel sayılı taşınmazın 3.152,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sinan Doğru,

60-2023/246 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 543 parsel sayılı taşınmazın 940,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Özay Özaltın,

61-2023/247 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 22 parsel sayılı taşınmazın 13.676,81 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hülya Ece, Kenan Ay, Veli Ay, Zeynep Çakır,

62-2023/248 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 24 parsel sayılı taşınmazın 11.987,28 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Greeneco Enerji Üretim Anonim Şirketi

63-2023/249 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 91 parsel sayılı taşınmazın 7.585,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hülya Yılmaz,

64-2023/250 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 94 parsel sayılı taşınmazın 4.350,10 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Çakır,

65-2023/251 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 463 parsel sayılı taşınmazın 3.306,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adem Akın, Cengiz Akın, Fatmana Akın, Mehmet Akın,

66-2023/252 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 103 parsel sayılı taşınmazın 3.300,45 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Zeybekoğlu,

67-2023/253 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 89 parsel sayılı taşınmazın 908,09 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ümmü Çalışkan,

68-2023/254 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 100 parsel sayılı taşınmazın 1.294,64 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cafer İnceoğlu,

69-2023/255 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 76 parsel sayılı taşınmazın 2.930,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Celal Cesur,

70-2023/256 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 79 parsel sayılı taşınmazın 4.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Cesur,

71-2023/257 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 6.380,72 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Şen,

72-2023/258 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 518 parsel sayılı taşınmazın 41,98 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Kadir Kocakaya,

73-2023/259 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 569 parsel sayılı taşınmazın 5.314,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Süleyman Aynaoğlu,

74-2023/260 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 553 parsel sayılı taşınmazın 1.703,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yamuç, Asiye Yazıcı, Büşra Yamuç, Emine Şan, Hatice Avcı, Hatice Yamuç, Ümmü Çalışkan, Zeynep Yamuç,

75-2023/261 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 544 parsel sayılı taşınmazın 2.320,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adnan Çamyıldız,

76-2023/262 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 554 parsel sayılı taşınmazın 3.205,52 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki, Halil Hazır, Zeki Hazır, Arif Hazır,

77-2023/263 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 613 parsel sayılı taşınmazın 9.265,66 m2lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Emin Topçu,

78-2023/264 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 545 parsel sayılı taşınmazın 1.480,00 m2lik kısmında daimi irtifak hakkı tesisi, taşınmaz maliki Dudu Kemaneci, Emin Akın, Mehmet Akın, Ümmü Çetin, Dudu Akın

79-2023/265 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 572 parsel sayılı taşınmazın 10.026,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şükrü Aynaoğlu,

80-2023/266 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 546 parsel sayılı taşınmazın 5.273,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adnan Çamyıldız,

81-2023/267 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 422 parsel sayılı taşınmazın 4.835,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sıddıka Candaş,

82-2023/268 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, KabaağaçMahallesi 1173 parsel sayılı taşınmazın 6.701,10 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Beyhan Dalyan, Dilaver Dalyan, Hatice Dalyan, Osman Dalyan, Saime Dalyan,

83-2023/269 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 51 parsel sayılı taşınmazın 2.883,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Kocakaya, Ali Kocakaya, Fadime Sarıkaya, Hüseyin Kocakaya, İbrahim Kocakaya, Mehmet Kocakaya, Musa Kocakaya, Mustafa Kocakaya, Naciye Özsarıoğlu, Nurittin Kocakaya, Şerafettin Kocakaya, Türkan Işık, Ümmü Gülsüm AYNA, Zehra KOCAKAYA,

84-2023/270 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1175 parsel sayılı taşınmazın 2.709,71 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdil Kemaneci, Enver Kemaneci, Fadime Özdaş, Güler Kaya, Hatice Kemaneci, Huriye Kemaneci, Mehmet Kemaneci, Rafet Kemaneci

85-2023/271 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 635 parsel sayılı taşınmazın 20.533,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Şan, Hüseyin Şan,, Meryem Şan, Muhsin Şan, Nuray Kıyak, Nuri Şan, Rıza Şan, Sabri Şan

86-2023/272 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1169 parsel sayılı taşınmazın 4.209,61 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Akın,

87-2023/273 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 45 parsel sayılı taşınmazın 2.166,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Çelik, Ayşe Bayrak, Emine Bölükbaşı, Emine Çelik, Mehmet Ali Çelik, Muzaffer Çelik, Tevfik Çelik,

88-2023/274 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1125 parsel sayılı taşınmazın 30.334,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Sayın, Urkiye Şaşmaz

89-2023/275 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1170 parsel sayılı taşınmazın 1.460,61 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Alper Barış Mutlu, Halil Sular, Kayhan Yerlikaya, Nihan Bedel, Nuran Acar,

90-2023/276 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1171 parsel sayılı taşınmazın 9.389,39 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Alper Barış Mutlu, Halil Sular, Kayhan Yerlikaya, Nihan Bedel, Nuran Acar,

91-2023/277 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 114 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın 493,51 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Veysel Ölmez,

92-2023/278 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 127 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 1.946,28 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Dut Ar-ge Doğaya Uyumlu Teknolojik Ürünler Araştırma Geliştirme Bilişim İnternet İletişim Teknolojileri, Tarım Gıda, Madencilik, Tekstil, Enerji, Sağlık Ve Turizm Üretim Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,

93-2023/279 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 976 parsel sayılı taşınmazın 85,42 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Kemaneci,

94-2023/280 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 41 parsel sayılı taşınmazın 161,94 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Dudu Şan,

95-2023/281 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 41 parsel sayılı taşınmazın 161,94m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Uğur Cesur,

96-2023/282 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 68 parsel sayılı taşınmazın 7.100,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Duman,

97-2023/283 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 53 parsel sayılı taşınmazın 2.721,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Raziye Döken,

98-2023/284 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 1124 parsel sayılı taşınmazın 16.500,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Ali Akşit,

99-2023/285 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 ad0 14 parsel sayılı taşınmazın 11.538,31 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ünal Aksoy,

100-2023/286 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 115 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın 4.068,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Şan, Nuri Şan, Rıza Şan,

101-2023/287 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 118 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 580,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Abdullah Akışlı,

102-2023/288 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 150 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7.075,57 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Zeliha Gülşah,

103-2023/289 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 13 parsel sayılı taşınmazın ..... m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Dinger,

104-2023/290 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 150 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın 8.303,46 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali İhsan Akın, Behzat Keskin, Emine Oktar, Farahittin Dursun, Fatma Dursun, Fatma Uyar, Hasan Çetin, Hasan Hüseyin Dursun, Hüseyin Dursun, Mehmet Dursun, Memnune Uluçay, Nadire Bent, Rahime Uyanık, Remzi Keskin, Yusuf Uluçay,

105-2023/291 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Tekke Mahallesi, 126 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazın 6.585,47 m²lik kısmı, taşınmaz maliki İsmet Önal,

106-2023/292 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 114 Ada 4 parsel sayılı taşınmazın 1.176,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Horiye Kösebaş,

107-2023/293 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 Ada 12 parsel sayılı taşınmazın 3.290,66 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şevket Akçay,

108-2023/294 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 116 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın 490,76 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Yıldız,

109-2023/295 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 127 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın 338,68 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Murat Gurbet,

110-2023/296 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 118 Ada 2 parsel sayılı taşınmazın 279,13 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Halil Tok,

111-2023/297 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 120 Ada 56 parsel sayılı taşınmazın 718,50 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Nuran Asunkutlu,

112-2023/298 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 937 parsel sayılı taşınmazın 2.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Şan, Fatma Şan, Hüseyin Şan, Meryem Şan, Mustafa Şan, Nuri Şan, Rıza Şan,

113-2023/299 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 110 parsel sayılı taşınmazın 3.410,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Behzat Öztürk, Nevzat Öztürk

114-2023/300 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabaağaç Mahallesi, 614 parsel sayılı taşınmazın 13.084,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Elsa Ortopedi Rehabilitasyon Ve Spor Malzemeleri İç Ve Dış Ticaret Limited Şirketi,

115-2023/301 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 106 parsel sayılı taşınmazın 903,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Öztürk,

116-2023/302 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 107 parsel sayılı taşınmazın 602,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Öztürk,

117-2023/303 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabaağaç Mahallesi,108 parselde kayıtlı taşınmazın 1.053,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Öztürk,

118-2023/304 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 102 parsel sayılı taşınmazın 1.012,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Cafer İnceoğlu,

119-2023/305 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 633 parsel sayılı taşınmazın 5.661,99 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yıldız, Ayşe Yıldız, Huriye Aynaoğlu, Mustafa Yıldız, Naime Serttaş, Nuri Yıldız, Şerife Sarıkaya, Ümmü Gezen

120-2023/306 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 615 parsel sayılı taşınmazın 138,35 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Şan, Fatma Çubuk, Hüseyin Şan, Nuray Kıyak

121-2023/307 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 416 parsel sayılı taşınmazın 1.259,01 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Yıldız, Naime Serttaş, Şerife Sarıkaya, Ümmü Gezen

122-2023/308 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi,1130parselde kayıtlı taşınmazın 3.600,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Gülhan Durmuş,

123-2023/309 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 634 parsel sayılı taşınmazın 3.900,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Akın,

124-2023/310 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabağaç Mahallesi, 420 parselde kayıtlı taşınmazın 11.091,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Oğuz Ölmez,

125-2023/311 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 418 parsel sayılı taşınmazın 2.077,86 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe İplikçi, Cemile Önder, Gülüzar Aynaoğlu, Mehmet Akçam, Musa Akçam, Mustafa Yakup Akçam, Nurşen Bingöl

126-2023/312 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabağaç Mahallesi, 419 parselde kayıtlı taşınmazın 12.809,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Oğuz Ölmez,

127-2023/313 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi,421parselde kayıtlı taşınmazın 10.547,12 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Huriye Kaçmaz,

128-2023/314 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 555 parsel sayılı taşınmazın 980,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Ali Aynaoğlu,

129-2023/315 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 47 parsel sayılı taşınmazın 1.546,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Raziye Döken,

130-2023/316 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Tekke Mahallesi,126 ada 1parselde kayıtlı taşınmazın 4.523,84 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Şen,

131-2023/317 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 72 parsel sayılı taşınmazın 9.534,25 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Kaptan, Mehmet Özsarıoğlu, Şengül Ünal

132-2023/318 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 69 parsel sayılı taşınmazın 2.981,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Halil Hazır,

133-2023/319 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Kabaağaç Mahallesi, 24 parselde kayıtlı taşınmazın 963,63 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Feyzi Deniz,

134-2023/320 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 15 parsel sayılı taşınmazın 9.216,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sevil Erdoğan,

135-2023/321 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Tekke Mahallesi,120 ada 12parselde kayıtlı taşınmazın 9.327,70 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Hüseyin Şen,

136-2023/322 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 56 parsel sayılı taşınmazın 4.745,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kocakaya, Kadir Kocakaya, Raziye Kocakaya, Şerife Sarıkaya, Ümmü Gezen

137-2023/323 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 115 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 3.817,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hatice Şan,

138-2023/324 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 971 parsel sayılı taşınmazın 8.700,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Bayrak, Tevfik Çelik

139-2023/325 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi, 547 parselde kayıtlı taşınmazın 5.273,00 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Hatice Çiftçi,

140-2023/367 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, . Altıntepe Mahallesi, 165 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 4.716,21 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Salahattin Pulat,

141-2023/368 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 8.309,11 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Musa Coşkun,

142-2023/369 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Altıntepe Mahallesi, 165 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 146,59 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Bayram Demirbaş,

143-2023/370 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Altıntepe Mahallesi, 164 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7.851,92 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Tüysüz,

144-2023/373 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi,Altıntepe Mahallesi, 164 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 1.946,47 m²lik kısmı, taşınmaz maliki Fidaye Yıldırım,

145-2023/393 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tırkaz Mahallesi 136 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 20.892,18 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Karabacak, Mehmet Karabacak, İsmail Karabacak, Rafet Karabacak, Huriye Karabacak, Gülşen Sivrikaya, Hatice Arıcı,

146-2023/394 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi 188 ada 47 parsel sayılı taşınmazın 4.212,97 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Orkun Sevil ,

147-2023/395 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Duacılı Mahallesi 1187 parsel sayılı taşınmazın 8.378,99 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ümmügülsüm Özev,

148-2023/396 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 5.110,41 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emine Güngör,

149-2023/397 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Beylerbeyi Mahallesi 214 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 2.516,74 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Bekir Gölbaşı,

150-2023/398 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Kabaağaç Mahallesi 63 parsel sayılı taşınmazın 1.717,42 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İbrahim Kocakaya, Kadir Kocakaya, Raziye Kocakaya, Şerife Koca kaya, Ümmü Gezen,

151-2023/399 Esas Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Tekke Mahallesi 113 ada 25 parsel sayılı taşınmazın 5.826,25 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Levent Yılmaz,

152-2023/423 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, 143 Ada 5 Parselsayılı taşınmazın 9.086,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Duran Uç ,

153-2023/424 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 431 parsel (22 A sonrası 195 ada 59 parsel ) sayılı taşınmazın 6.033,20 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ayşe Tosun, Hüseyin Gülçer, Süleyman Gülçer

154-2023/425 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 266 Ada 14 Parsel (eski 136 ada 14 parsel )sayılı taşınmazın 25.647,43 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Yurdanur Balçık

155-2023/426Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 457parsel(22 A sonrası 196 ada 3 parsel ) sayılı taşınmazın 12.729,83 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sınırlı Sorumlu Bakırkent 2

Konut Yapı Kooperatifi

156-2023/427 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, 143 Ada 1 parsel sayılı taşınmazın 7.988,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Kılıç

157-2023/428 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 448 parsel sayılı taşınmazın 8.490,47 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Nihat Yüksel

158-2023/429 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tırkaz Mahallesi, 264 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 2.670,66 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiGülizar Deniz, Nazife Çoban, Saffet Kocazeybek

159-2023/430 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 196 Ada 4 parsel (eski 456 parsel) sayılı taşınmazın 1.544,97 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şükrü İrimağzı

160-2023/431 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 88parsel sayılı taşınmazın 935,11 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiŞahsine Yeşil

161-2023/432 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 333 parsel (22 A çalışması sonrası 188 ada 40 parsel ) sayılı taşınmazın 20.334,52 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Özen

162-2023/433 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 91 parsel sayılı taşınmazın 1.196,91 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Necla Dulayman

163-2023/434 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 Ada 17 Parsel( eski 211 parsel) sayılı taşınmazın 20.896,42 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Duran Köroğlu

164-2023/435 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, AcısuMahallesi, 85 parsel sayılı taşınmazın 1.415,90 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Meryem Güldal, Şükrü Güldal

165-2023/436Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 Ada 28 Parsel (eski 228 parsel) sayılı taşınmazın 11.611,11 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali İhsan Kaplanlar

166-2023/437 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 86parsel sayılı taşınmazın 4.798,03 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiİsmail Erdoğan

167-2023/438 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 ada 5 parsel (Eski 230 parsel ) sayılı taşınmazın 5.059,63 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali İhsan Kaplanlar

168-2023/439 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, 143 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 4.831,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiMustafa Kılıç

169-2023/440 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 337 parsel(yeni 188 Ada 35 Parsel)sayılı taşınmazın 4.691,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Şadiye Ünlü

170-2023/441 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 ada 4 parselsayılı taşınmazın 4.789,86 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiMustafa Şahan

171-2023/442 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 341 parsel (22/a çalışması sonrası 188 Ada 31 Parsel )sayılı taşınmazın 1.344,92 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Murat Gezgin

172-2023/443 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 Ada 2parsel sayılı taşınmazın 3.419,66 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAli Özdemir

173-2023/444 Esas Denizli İli, Sarayköy ilçesi, Gerali Mahallesi, 176 Ada 2 parsel (eski 232 parsel) sayılı taşınmazın 2.794,06 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Emire Özen

174-2023/445 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 164Ada 3 Parselsayılı taşınmazın 367,72 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiHadim Yılmaz

175-2023/446Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 ada 1 parsel( eski 233 parsel) sayılı taşınmazın 1.363,40 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Gülsevim Tirit, Hafize Yıldırım

176-2023/447 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 164 ada 4 parselsayılı taşınmazın 161,59 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Havva Çelik

177-2023/448 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 236 parsel sayılı taşınmazın 10.242,55 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Emine Tirit, Hafize Işık

178-2023/449 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 170 Ada 16parsel sayılı taşınmazın 3.958,98 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleriHasine Uygur, Hulusi Çakmak

179-2023/450 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 Ada 30 parsel (eski 229 parsel)sayılı taşınmazın 10.898,73m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Rukiye Kaplanlar

180-2023/451 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Bala Mahallesi, 143 Ada 3 parsel sayılı taşınmazın 3.413,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mustafa Kılıç

181-2023/452 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 235 parsel sayılı taşınmazın 7.362,96 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İsmail Tuman

182-2023/453 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 101parsel sayılı taşınmazın 6.877,48 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Zahide Eryılmaz

183-2023/454 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 223 parsel sayılı taşınmazın 793,32 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ulviye Çobanoğlu

184-2023/455 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci mahallesi 341 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 980,43 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Necmettin Demirer

185-2023/456 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 461 parsel sayılı taşınmazın 1.459,67 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Dudu Yeşiltaş

186-2023/457 Esas Denizli İli, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 342 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 257,27 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sevilay Avcı

187-2023/458 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 458 parsel( 196 ada 6 parsel) sayılı taşınmazın 9.020,26 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fuat Özsoy

188-2023/459 Esas Denizli ili, Babadağ İlçesi, Kelleci Mahallesi, 341 ada 2parsel sayılı taşınmazın 3.929,44 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Sevilay Avcı

189-2023/460 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 340parsel(22 A sonrası 188 ada 32 parsel ) sayılı taşınmazın 1.185,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Cengiz kuzu, Penbe Keskin

190-2023/461 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Altıntepe Mahallesi, 165 Ada 5 Parsel sayılı taşınmazın 1.224,53 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hanım Çelik

191-2023/462 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 463 parsel sayılı taşınmazın 5.129,10 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Tirit

192-2023/463 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 279 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 1.380,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Şakir Arat

193-2023/464 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 383parsel sayılı taşınmazın 15.738,93 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiPerihan Ormancı

194-2023/465 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 100 parsel sayılı taşınmazın 16.049,85 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Dildir

195-2023/466 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 218 parsel (22/a sonrası 176 ada 22 Parsel )sayılı taşınmazın 9.737,19 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali İhsan Kaplanlar

196-2023/467 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 176 Ada 13 parsel sayılı taşınmazın 958,23 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hatice Şaylıca

197-2023/468 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 1062parsel(22 a çalışması sonrası 196 ada 2 parsel) sayılı taşınmazın 1.369,24 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiSınırlı Sorumlu Bakırkent 2 Konut Yapı Kooperatifi

198-2023/469 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 102parsel(22 a çalışması sonrası 196 ada 2 parsel) sayılı taşınmazın 5.571,71 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mehmet Eryılmaz

199-2023/470 EsasDenizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 330parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 52 parsel) sayılı taşınmazın 1.278,97 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Muammer Çıbık

200-2023/471 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 115 Ada, 6parsel sayılı taşınmazın 6.419,37 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAbdullah Aynaoğlu, Fatma Hazır, Hatice Aynaoğlu, Mehmet Aynaoğlu, Şükrü Aynaoğlu

201-2023/472 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 339parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 33 parsel) sayılı taşınmazın 1.467,53 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiMehmet Gezgin, Meryem Gezgin, İsmail Gezgin, Abdullah Gezgin

202-2023/473 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 115 ada 7 parselsayılı taşınmazın 579,82 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Hüseyin Aynaoğlu, Mehmet Ali Aynaoğlu, Nayil Aynaoğlu, Nerkis İnceoğlu, Sabahattin Aynaoğlu, Selahattin Aynaoğlu, Vesile Erim, Zekai Aynaoğlu,

203-2023/474 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 338parsel(yeni 188 ada 34parsel) sayılı taşınmazın 1.479,15 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Mehmet Kavcu, Fadime Karasu, Cengiz Kuzu, Mehmet Gezgin, Murat Gezgin, Meryem Gezgin, İsmail Gezgin, Abdullah Gezgin, Penbe Keskin

204-2023/475 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 115 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4.386,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiGülsüm(Halil çocuğu, Mehmet Ali Akşit

205-2023/476 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 450parsel sayılı taşınmazın 16.900,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAkın Özdemir, Ali Özdemir, Ceyda Sarçaydın, Kenan Özdemir, Seher Dizlek, Serpil Özdemir, Süzan Özdemir, Şerife Bayram, Zeher Dizlek

206-2023/477 EsasDenizli İli, Sarayköy İlçesi, Acısu Mahallesi, 103 parsel sayılı taşınmazın 14.445,24 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Elif Şahin, EmirAyşe Demirci, Fatma Dudu Ayhan, Hatice Uysal, Sadet Can, Suna Gündoğdu

207-2023/478 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 438 parsel (22/a sonucu 195 Ada 56 Parsel) sayılı taşınmazın 3.816,20 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Oktay Şimşek, Onursal Şimşek, Ömer Şimşek, Uğur Şimşek

208-2023/479 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Duacılı Mahallesi, 166 Ada 12 Parselsayılı taşınmazın 29.700,39 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAkça Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akça Taş ve Kum Ocaklarıı, Madencilik, Mermer Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ali Erçin, Bekir Kara

209-2023/480 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 73parsel sayılı taşınmazın 7.187,14 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiZişan Ölçenoğlu, Raziye Özen, Hatice Civaroğlu, Elif Akın, Alper Tanzer İşgüder, İsmail Tamer İşgüder, Muazzez İşgüder, Faruk İşgüder, Nedim İşgüder, Zehra İşgüder, Ayper Eğrioğlu, Gülsüm Semercioğlu

210-2023/481 Esas, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 179 Ada 1 Parselsayılı taşınmazın 11.623,46 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiÜmmühan Turan, Salih Tuna, Mehmet Tuna, Zennüre Bayram, Melek Nur Aygül

211-2023/482 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 214 parsel (22/a sonrası 176 Ada 18 parsel) sayılı taşınmazın 8.887,08 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ömer Özdemir, Şener Özdemir, Yener Özdemir

212-2023/483 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1008 parsel sayılı taşınmazın 20.000,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Sökmen

213-2023/484Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 222parsel(22 A sonrası 176 ada 8 parsel ) sayılı taşınmazın 2.121,50 m2 lik kısmı, taşınmaz malikleri Emine Tirit, Hafize Işık

214-2023/485 esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Beylerbeyi Mahallesi, 179 ada 2 parselsayılı taşınmazın 2.996,51 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ahmet Tuna, MehmetTuna, Melek Nur Aygül, Salih Tuna, Ümmühan Turan, Zennüre Bayram

215-2023/486 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 329parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 53 parsel) sayılı taşınmazın 1.491,90 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiUğur Şimşek, Onursal Şimşek, Oktay Şimşek, Ömer Şimşek

216-2023/487 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1179parsel sayılı taşınmazın 1.741,78 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiİbrahim Kocakaya, Kadir Kocakaya, Raziye Kocakaya, Şerife Sarıkaya, Ümmü Gezen

217-2023/488 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 449 Parsel sayılı taşınmazın 12.346,60 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAhmet Işık, Ali Işık, Hüseyin Işık, Şükrü Işık, Yüksel Pınar

218-2023/489 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 49 parsel sayılı taşınmazın 1.057,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiİbrahim Kocakaya, Kadir Kocakaya, Raziye Kocakaya, Şerife Sarıkaya, Ümmü Gezen

219-2023/490 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 462parsel sayılı taşınmazın 15.958,71 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAyşe Ersin, Hasibe Çobanoğlu, Turgut Günel

220-2023/491 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 259 parsel sayılı taşınmazın 7.002,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Habib Kısaç

221-2023/492 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 188 ada 58 parselsayılı taşınmazın 18.402,49 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiEsat Yalçın, Fatma Yalçın, Fatma Yalçın Özdemir, Funda Yalçın, Gülcihan Akkaş, İlhan Yalçın

222-2023/493 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 442parsel sayılı taşınmazın 1.452,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Hilmi Uzun

223-2023/494 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 328 parsel (22/a uygulaması sonucu 188 Ada 55 Parsel) sayılı taşınmazın 635,60 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Refah Topoğlu, Tayfun Topoğlu

224-2023/495 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 623 parsel sayılı taşınmazın 5.773,40 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mahmut Akın

225-2023/496 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176Ada 4 Parsel (eski 231 parsel) sayılı taşınmazın 1.914,39 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Acar, Neziha Karasu, Nursel Güneş, Şerife Çetin

226-2023/497 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 55 parsel sayılı taşınmazın 10.055,02 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki İlhan Kemaneci

227-2023/498 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 343parsel (22/a sonucu 188 Ada 39 Parsel) sayılı taşınmazın 233,40 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Adnan Tezcan, Ayşe Tuman, Fadime Fidan, Nadire Sarıoğlu, Nezike Eren, Okan Has

228-2023/499 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 425parsel sayılı taşınmazın 3.507,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mahmut Akın

229-2023/500 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 224 parsel (22/a sonucu 176 Ada 27 Parsel) sayılı taşınmazın 6.661,16 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Raziye Kayışoğlu

230-2023/501 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 691 parsel sayılı taşınmazın 9.047,70 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Mahmut Akın

231-2023/502 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 335parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 42 parsel) sayılı taşınmazın 2.084,36 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiKubilay Hekim

232-2023/503 EsasDenizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 423parsel sayılı taşınmazın 305,88 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiMesut Tuncer

233-2023/504 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 342parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 36 parsel) sayılı taşınmazın 993,41 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiCemal Ersin

234-2023/505 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 346parsel(22 a çalışması sonrası 188 ada 30 parsel) sayılı taşınmazın 344,55 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Penbe Keskin

235-2023/506 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Tekke Mahallesi, 113 Ada 20 Parselsayılı taşınmazın 2.577,60 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiHilmi Uzun , Feyzi Deniz

236-2023/507 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 188 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 2.723,08 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiTuncay Aydoğan

237-2023/508 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 629parsel sayılı taşınmazın 10.322,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Günhan Durmuş

238-2023/509 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 219 parsel (22/a sonrası 176 Ada 12 Parsel )sayılı taşınmazın 1.106,43 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali İhsan Kaplanlar

239-2023/510 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 16 parsel sayılı taşınmazın 4.307,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Vedat Yavaş

240-2023/511 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 626 parsel sayılı taşınmazın 5.612,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Fatma Avcı

241-2023/512 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 31 parsel sayılı taşınmazın 20.500,00 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Ali Rıza Tuna, Fatma Demir, Halil Tuna, Hanife Köse, İbrahim Tuna, Kerim Tuna, Mehmet Çetin, Mustafa Tuna

242-2023/513 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 466parsel(22 a çalışması sonrası 195 ada 30 parsel) sayılı taşınmazın 879,96 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Akın Özdemir, Ali Özdemir, Bircan Memiş, Burak Memiş, Ceyda Saraçaydın, Hülya Sezgin, İlayda Memiş, İpek Yaman, Kenan Özdemir, Negül Kozhan, Özkan Memiş, Seher Dizlek, Serpil Özdemir, Süzan Özdemir, Şerife Bayram, Şerife Memiş, Volkan Memiş, Zeher Dizlek

243-2023/514 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Kabaağaç Mahallesi, 1005parsel sayılı taşınmazın 13.758,00 m2 lik kısmı, taşınmaz malikiAvni Avcı, Ayşeana Akın, Emine Avcı, Hüseyin Avcı, Musa Avcı, Münevver Atay

244-2023/515 Esas Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Gerali Mahallesi, 176 Ada 16 parsel sayılı taşınmazın 21.114,49 m2 lik kısmı, taşınmaz maliki Vedat Yavaş

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : DENİZLİ İLİ SARAYKÖYVE BABADAĞ İLÇELERİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE izafetenKARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için yukarıda esası belirtili dosyaları iledava açıldığı,

2942 Sayılı kanununla değişik 4650/10 sayılı kanun uyarınca kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin taşınmaz maliklerinin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine karşı 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarının belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın davacı adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Sarayköy Şubesine yatırılacağı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN01840681

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