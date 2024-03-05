T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :
2023/ 468 ile 546 arası (512,514,520,524,530,532,534 dosyaları hariç)
Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğütarafından aşağıdaki listede yazılı kamulaştırmaya tabi tutulan taşınmazın mülkiyet hakkı bedelinin tespiti ve tespit edilcek bedelin mahkemece belirlenecek milli bir bankaya yatırılması karşılığında irtifak hakkının tapuda davacı idare adına tescili ile Mahkemece tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödenebilmesi amacıyla 4650 sayılı kanun ile değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10. maddesi gereğince Mahkememizde açılmış bulunan bedel tespit ve tescil davalarında;
1-Davacı TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen taşınmaların kamulaştırılmasına karar verildiği,
2-Konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on (10) gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
3-Duruşmanın 03/04/2024 tarihinde saat 11;00'da Sorgun 1.Asliye Hukuk Mahkemesi salonunda yapılacağı, Mahkemenin davetine uymayanlar hakkında yokluğunda yargılama işlemi yapılacağı,
4-Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,
7-Maliklere çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya kendilerine tebligat yapılmayanlara tebligat yerine geçmek üzere yapılan ilandan itibaren otuz (30)gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği,
8-Otuz (30)gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazdan kamulaştırılan mülkiyet ve irtifak hakkının kamulaştırmayı yapan idare adına tesciline karar verileceği hususlarındaki keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen duyurulur.29/02/2024
Kamulaştırılan Taşınmazlar;
KAMULAŞTIRILAN
ESAS NO İL / İLÇE MAHALLE / KÖY ADA / PARSEL ALAN
MALİKİ;
|2023/468
|YOZGAT - SORGUN
|Büyükeynelli Köyü
|115ada 120 parsel
|1.388,60-m2
Fadime Coşkun, Hatice Coşkun, Mehdi Coşkun, Nazmiye Kayalı, Nevzat Coşkun ve Sami Coşkun
MALİKİ;
|2023/470
|YOZGAT -SORGUN
|Büyükeynelli Köyü
|118 ada 50 parsel
|3700,92-m2
Veli Daşkın
MALİKİ;
|2023/472
|YOZGAT - SORGUN
|Aşağıemirler Köyü
|112ada 48 parsel
|2059,94-m2
Murat Acer
MALİKİ;
|2023/474
|YOZGAT - SORGUN
|İsafakılı Köyü
|117ada 253parsel
|10,14-m2
Satılmış Demir
MALİKİ;
|2023/476
|YOZGAT - SORGUN
|İsafakılı Köyü
|117 ada 252 parsel
|915,40-m2
Ömer Demir
MALİKİ;
|2023/478
|YOZGAT - SORGUN
|İsafakılı Köyü
|128 ada 26 parsel
|874,24-m2
Aysel Okumuş
MALİKİ;
|2023/480
|YOZGAT - SORGUN
|Yukarıemirler Köyü
|121 ada 198parsel
|918,40- m2
Arslan Acer
MALİKİ;
|2023/482
|YOZGAT - SORGUN
|Yukarıemirler Köyü
|121 ada 250parsel
|1052,06-m2
Elife Pala ve Arife Akdemir
MALİKİ;
|2023/484
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|108 ada 50 parsel
|3345,99- m2
Durak Coşkun
MALİKİ;
|2023/486
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|107 ada 45 parsel
|3841,93-m2
144,00-m2
İsmail Özdemir
MALİKİ;
|2023/488
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|107 ada 47parsel
107 ada 48 parsel
|1549,25-m2
117,76-m2
Birsen Demiralp, Gülsen Bozok, Hasan Çetin, Mehmet Çetin, Özgül Demiralp, Sevgi Gürhan, Sonel Akay, Yüksel Erol
MALİKİ;
|2023/490
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|105 ada 98 parsel
|289,58-m2
Bektaş Ünal ve Hasan Arslan
MALİKİ;
|2023/492
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|105 ada 80 parsel
104 ada 19 parsel
|177,24-m2
1807,13-m2
Cuma Özcan
MALİKİ;
|2023/494
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|102 ada 18 parsel
|672,61-m2
Bektaş Yiğit
MALİKİ;
|2023/496
|YOZGAT - SORGUN
|Erkekli Köyü
Erkekli Köyü
Erkekli Köyü
|144 ada 14 parsel
144 ada 24parsel
130 ada 11 parsel
|5830,91-m2
2287,82-m2
85,25-m2
Murat Bolat
MALİKİ;
|2023/498
|YOZGAT - SORGUN
|Erkekli Köyü
|134 ada 83parsel
|1831,31-m2
58,17-m2
Satılmış Doğan
MALİKİ;
|2023/500
|YOZGAT - SORGUN
|Aşağıcumafakılı Köyü
Erkekli Köyü
|2430parsel
2430 parsel
130 ada 6 parsel
|4429,24-m2
121,00-m2
1928,67-m2
Ülfet Güneş
MALİKİ;
|2023/502
|YOZGAT - SORGUN
|Aşağıcumafakılı Köyü
|2431 parsel
2431 parsel
905parsel
|1802,48-m2
80,43-m2
1198,70-m2
Fetiye Şener ve Zöhre Şener
MALİKİ;
|2023/504
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|117 ada 6parsel
|3093,09-m2
Abbas Meriç
MALİKİ;
|2023/506
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|15 ada 9 parsel
|4698,93- m2
121,00- m2
Özcan Arslan
MALİKİ;
|2023/508
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|15 ada 15 parsel
|2788,04-m2
289,00-m2
Ali Osman Bolat
MALİKİ;
|2023/510
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|15 ada 13 parsel
|3434,01- m2
100,00-m2
Arzu Yiğit, Emel Gündüz,Esin Bölükbaşı, Hanife Bölükbaşı ve Nuray Soylu
MALİKİ;
|2023/516
|YOZGAT - SORGUN
|Kapaklı Köyü
|102 ada 5 parsel
|3300,21-m2
Ayşe Yılmaz, Gülüş Arslan, Halil Çalışkan, Mehmet Çalışkan ve Şaban Çalışkan
MALİKİ;
|2023/518
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|109 ada 39 parsel
|2.952,43-m2
Ahmet Korkmaz, Bayram Korkmaz, Gamze Aybek, Hasan Korkmaz, Haydar Korkmaz, İbrahim Korkmaz, Mehmet Demirok, Mehmet Korkmaz, Nergiz Akdemir ve Yeliz Gündüz
MALİKİ;
|2023/522
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|108 ada 76 parsel
|1814,10-m2
Ali Arslan, Bekir Arslan, Fadik İnal, Feriza Arslan, Gülkız Arslan, Hıdır Arslan, Yazgül İnal ve Zeynep Arslan
MALİKİ;
|2023/526
|YOZGAT - SORGUN
|Veliöldük Köyü
|104 ada 6 parsel
|991,39- m2
Ayşe Korkmaz, Cuma Yıldız, Döndü Akdemir, Esme Budak, Güldalı Selçuk, Hüsne Çiftci, İlyas Yıldız ve Sadeli Akdemir
MALİKİ;
|2023/528
|YOZGAT - SORGUN
|ErkekliKöyü
|103 ada 50 parsel
|1671,08- m2
Gülbahar Coşkun, Hasgül Bulut, İsmail Bulut, Melek Bulut, Muhlis Bulut, Nuriye Höke ve Yusuf Bulut
MALİKİ;
|2023/536
|YOZGAT - SORGUN
|Aşağıcumafakılı Köyü
|667 parsel
|1430,34-m2
Ahmet Elhan, Elife Akyüz, Emine Doruk, Filiz Yıldırım, Hulusi Elhan, Mustafa Elhan, Necip Elhan, Nergiş Alp, Refika Bayındır, Songül Elhan, Şeyma Kalender, Ümmühan Ünal ve Yeliz Akyüz
MALİKİ;
|2023/538
|YOZGAT - SORGUN
|Aşağcumafakılı Köyü
|768 parsel
|1500,99-m2
Azize Canbolat, Birsen Karaalioğlu, Bülent Canbolat, Celal Canbolat, Fadime Gençer, Hatice Canbolat, Nazım Çelik ve Rahime Yeşil
MALİKİ;
|2023/540
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Köyü
|17 ada 54 parsel
|2644,25-m2
Adem Bölükbaşı, Ahmet Bölükbaşı, Faruk Bölükbaşı , Soner Bölükbaşı, Hatice Bölükbaşı ve Zeliha Meriç
MALİKİ;
|2023/542
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|17 ada 5parsel
|1833,57-m2
121,00-m2
Ayişe Doğan, Aynur Armut, Faruk Meriç, Fatih Meriç, Gülsenem Meriç, İstemin Yararer, Mehmet Meriç, Nafia Ekinci, Öznur Düzgün, Yasemin İlbaş ve Müfide Gevrek
MALİKİ;
|2023/544
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|17 ada 26parsel
|4687,77-m2
Ahmet Yiğit, Emine Ekici, Güler Yüksek, İhsaniye Muratoğlu, Neriman Taşdan, Osman Yiğit, Perihan Yüksek, Salime Öçal, Sevda Yiğit Başkaya , Tamer Yiğit, Yusuf Taner, Zekiye Atik veSaliha Baran
|2023/546
|YOZGAT - SORGUN
|Agahefendi Mah
|14 ada 18parsel
|3456,42-m2
MALİKİ; Ferda Yiğit, Hatice Yiğit, Hicran Taşkın, Hilal Çalış, Mustafa Yiğit ve Saliha Terzi
Basın No: ILN01994383
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