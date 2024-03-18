T.C. SİLİFKE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1141

MİRASÇI :ABDURRAHMAN TÖSTEN-50164178664 tc nolu, Kemal ve Emine'den olma, 28/02/1983 doğumlu

Mahkememizde görülen Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup tebligat yapılamamıştır. Duruşma gününü gösterir vasiyetname ekli davetiyenin tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü:22/05/2024 günü Saat 09:05'de Müteveffa Emine Tösten tarafından Silifke 3. Noterliğine düzenlettirilen 23/11/2020 tarih ve 12882 yevmiye sayılı tebligata ekli olarak gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02003778

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