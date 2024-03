T.C. TARSUS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Dosya No : 2022/202

Karar No: 2023/440

Karşılıksız yararlanma suçundan İsa ve Zehra kızı 01/01/1980 Resulayn doğumlu, Suriye ülkesi vatandaşı Yabancı kimlik no: 99439968074 numaralı Asya SEDİN Hakkında mahkememize açılan kamu davasının yapılan yargılamaları sonunda; verilen HÜKÜM ÖZETLE;

"Sanığın sabit olan karşılıksız yararlanma suçundan eylemine uyan TCK.nun 163/3 maddesi gereğince suçun işleniş şekli ve işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezalarından TCK'nun 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 10 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın sosyal ve ekonomik durumu gözetilerek takdiren hapis cezasının TCK'nın 50/4 maddesi yollamasıyla TCK 50/1-a ve 52/3maddeleri gereğince 300tam gün adli para cezasına çevrilmesine, TCK 52/2 maddesince günlüğü takdiren 20,00 TL hesabıyla 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen hapis cezasından çevrilen adli para cezasının miktarı, sanığın ekonomik ve şahsi halleri nazara alınarak TCK 52/4 maddesi gereğince birer ay ara ile ayda bir olmak üzere 24eşit taksitle ödeme yapılmasına, (ihtar edilemedi.)

5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi uyarınca; taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsil edileceği ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilebileceği hususunun SANIĞA İHTARINA ( ihtar edilemedi.)

TCK'nın 51.maddesine göre, adli para cezası ertelenemediğinden hükmolunan cezanın ertelenmesine kanunen yer olmadığına,

TCK'nın 53. maddesine göre; sonuç olarak adli para cezasına hükmolunduğundan TCK' nın 53/1. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

Katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan tahsili ile katılana verilmesine,

Bu dava için yapılan 2 tebligat gideri 37,50 TL yargılama giderinin sanıktan alınarak hazineye irat kaydına,

Dair, sanığın ve katılanın kurum vekilinin yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının huzurunda, yüzüne karşı karar verilenler yönünden tefhiminden, yokluğunda karar verilenler yönünden tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutuklu bulunanlar yönünden ise CMK'nun 263 maddesi uyarınca zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçeyi ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize göndermek suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yasa Yolu Açık Olmak Üzere ve kanun yoluna başvurmadığı takdirde, kararın kesinleşeceği bildirilerek mütalaaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı." şeklinde karar verildiği anlaşıldığından,kararın ilan yayın tarihinden itibaren7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.13/03/2024

Basın No: ILN02003776

#ilan.gov.tr