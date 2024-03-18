T.C. TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 19.03.2024 00:00
KAMULAŞTIRMA İLANIDavacı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve pilon yerleri için mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir. A-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir. B-Kamulaştırma SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından yapılmaktadır. C-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.D-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'ne yöneltilecektir.
|SIRA
|İLİ
|İLÇESİ
|MAHALLE
|ADA - PARSEL
|NİTELİĞİ
|TOPLAM M2
|KAMULAŞTIRMA M2
|DOSYA NO
|1
|Samsun
|Terme
|FenkMah.
|1029 ada2 parsel
|Üç katlı kargır bina
|122,64
|122,64
|2023/360
|1-HÜSEYİN EKİN
|2
|Samsun
|Terme
|Çay Mah.
|66 ada 64 parsel
|Arsa
|230,64
|230,64
|2023/362
|1- MUSTAFA BAŞ 2- SEMRA BAŞ
|3
|Samsun
|Terme
|Çay Mah
|66 ada
64 parsel
|Arsa
|230,64
|230,64
|2023/364
|
|4
|Samsun
|Terme
|ÇayMah.
|66 ada
64 parsel
|Arsa
|230,64
|230,64
|2023/366
1- KEVSER KOÇER
Basın No: ILN02003152
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