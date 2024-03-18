T.C. TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

SIRA İLİ İLÇESİ MAHALLE ADA - PARSEL NİTELİĞİ TOPLAM M2 KAMULAŞTIRMA M2 DOSYA NO 1 Samsun Terme FenkMah. 1029 ada2 parsel Üç katlı kargır bina 122,64 122,64 2023/360 1-HÜSEYİN EKİN 2 Samsun Terme Çay Mah. 66 ada 64 parsel Arsa 230,64 230,64 2023/362 1- MUSTAFA BAŞ 2- SEMRA BAŞ 3 Samsun Terme Çay Mah 66 ada

64 parsel Arsa 230,64 230,64 2023/364 HALE UYANIK 4 Samsun Terme ÇayMah. 66 ada

64 parsel Arsa 230,64 230,64 2023/366

Davacı SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine kamulaştırma kanununun 10. maddesi uyarınca bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz üzerinde daimi irtifak hakkının ve pilon yerleri için mülkiyet hakkının davacı idare adına tapuya tescilini talep etmişlerdir. A-Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler ile daimi irtifak kamulaştırması yapılan kısımların yüz ölçümleri aşağıda belirtilmiştir. B-Kamulaştırma SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ tarafından yapılmaktadır. C-İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanununun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.D-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'ne yöneltilecektir.E-Kamulaştırma Kanununun 14. maddesi öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemenizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idare lehine daimi irtifak hakkının tescil edileceği,F-Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Terme Şubesine yatırılacağı,G-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği İLANEN DUYRULUR.

1- KEVSER KOÇER

Basın No: ILN02003152

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