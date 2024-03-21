DİYARBAKIR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2021/438 KARAR NO : 2023/1254Davacı HALİME IGBUDU tarafından davalı ENYINDA CHIMZI IGBUDU aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1-Davanın KABULÜ İLE , DİYARBAKIR ili KULP ilçesi İSLAMKÖY Köyü/mahallesi Cilt No:28, Hane no:89 , BSN:1 'da nüfusa kayıtlı,30/07/1993 doğumlu, 39178167260T.C kimlik numaralı davacı HALİME IGBUDU ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Uyruklu 99650759246 Yabancı Kimlik Numaralı CHARLES ve GLORIA dan olma 27/11/1988 PORT HARCOURT doğumlu, ENYINDA CHIMZI IGBUDU nunTMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Tarafların müşterek çocukları olan 2017 doğumlu İKRA FİONA OZİOMA IGBUDU ve 2015 doğumlu İRİS HİRA IGBUDU nun velayetlerinin davacı annesine verilmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/02/2024

Basın No: ILN02006738

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