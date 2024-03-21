T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2023/341 Esas

Resmi Gazete İlanı Müzekkeresi

İ L A N M E T N İ

Mahkememizin 2023/341 Esas 2024/7 Karar sayılı ve 18/01/2024 tarihli ilamı ile sanık MURAT KARADAĞ hakkında Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle satışa arzetmek veya satmak suçundan CMK. 223/8 maddesi gereğince DÜŞME kararı verildiği, katılan UNILEVER N.V vekilinin de istinaf süre tutum dilekçesi verdiği, sanığın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve tebligatın da yapılamadığı anlaşıldığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Marka hakkına tecavüz suçunun şikayete tabi olduğu, soruşturma aşamasında alınan bilirkişi raporuna göre tecavüz edildiği bildirilen marka hakkı sahibinin suç tarihi itibariyle UNILEVER IP HOLDINGS B.V olup şikayetçi vekilinin suç ve şikayet tarihini kapsayan vekaletname ibraz edemediği, bu nedenle yapılan şikayetin hukuken geçersiz olduğu anlaşıldığından açılan kamu davasının CMK 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE ve İstanbul Adli Emanet Memurluğunun 2023/11384 sırasında kayıtlı bulunan ürünün taklit olduğu anlaşıldığından TCK 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE dair kararın ve bu kararın Müşeki Vekili tarafından istinaf edildiğine dair dilekçenin tebliği yerine kaim olmak üzere,

Kararın ve dilekçenin ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağının ve tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya bu yöndeki tutanağın zabıt katibine tutturulup hakimliğimize onaylatılması suretiyle,İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilebileceğinin,süresinde başvurulmadığı takdirde dosyanın İstanbul Anadolu Bölge Adliye Mahkemesine gönderileceği ilanen tebliğ olunur. 19.03.2024

Basın No: ILN02006753

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