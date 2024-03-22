BURDUR AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/208 Esas

KARAR NO : 2024/101

DAVALI : MERAY ARSLAN (KAVALARİS) - 14.09.1977 doğ. Almanya Uyruklu.

Davacı Uğur Yalçın tarafından aleyhinize açılan mahkememizde açılan Tanıma Ve Tenfiz davasında davalıya gerekçeli kararın ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

H Ü K Ü M : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının davasının KABULÜ ile,

Burdur İli Çeltikçi İlçesi Tekke cilt 84, hane 2, bsn 25'de nüfusa kayıtlı Mustafa Ali ve Fatmana oğlu 06.l0.1978 doğumlu 29176289026 T.C. Kimlik no'lu Uğur Yalçın ile Almanya Uyruklu 14.09.1977 doğumlu Meray Arslan (Kavalaris)'ın BOŞANMALARINA, dair Krefeld Yerel Mahkemesi-Aile Mahkemesi'nin 28/11/2011kesinleşme tarih ve 68 F 136/11 sayılı kararının TANINMASINA ve TENFİZİNE,

Tanıma ve tenfiz hükmünün Yabancı Mahkemece verilen ilamın aslının altına derç edilmesine,

Kararın kesinleşmesi durumunda tanıma ve tenfiz kararının gereği için ilgili Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilmesine,

Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 247,70 TL.harcın davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Davacı tarafça yapılan 179,90 TL.peşin harç, 179,90 TL.başvurma harcı, 25,60 TL.vekalet suret harcı, 10.034,00 TL.tebligat ve ilanen tebligat gideri olmak üzere toplam 10.419,40 TL.yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı yargılamada bir avukat ile temsil olunduğundan Avukatlık Kanunu ve yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdiren 17.900,00 TL.vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı tarafça yatırılan ve gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra sarf olunmayan (kalan) gider avansının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/02/2024

Basın No: ILN02007614

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