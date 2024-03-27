T.C. DİVRİĞİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

MİRASÇILAR: -2022/194 SULTAN GÜNEŞ (Ali ve Meryem kızı, 07/09/1971 Şişli doğumlu)-2022/194 DENİZ ÇINAR ( Cemal ve Birgül oğlu, 04/10/1998 Bahçelievler Doğumlu)

Davacı Derviş ÇINAR tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi adresiniz uyap sistemi üzerinde kayıtlı olmadığı için tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma günü ve saatinin tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:05/07/2024 günü saat 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18/03/2024

Basın No: ILN02006754

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