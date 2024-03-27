T.C. İstanbul Anadolu 10. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/1674

DAVALI : VEYSEL ERCAN

Davacı Demet Ercan vekili tarafından aleyhinize Kişisel Eşyanın İadesi davası açılmış olup dava dilekçesinde özetle;

Taraflar arasında İstanbul Anadolu 8.Aile Mahkemesinin 2022/818 Esas sayılı dosyasında devam eden boşanma davası olduğu, davacının ortak konuttan sadece kıyafetlerini alarak ayrıldığını ve ailesinin evine gittiği, tarafların düğününde 6 adet30'argr ve1 adet 10 gram olmak üzere toplam 7 adet ve 190 gram 22 ayaraltın bilezik , 2 metre toplam155gram 22 ayar altınzincir, 1 adet 150 gram 22 ayar küpe, bilezik vekolyeden oluşanaltın takı seti15 adet çeyrek altın, 8 adet yarım altın ile fazlaca para takıldığı, paraların gelin ve damada verilmediği,geline takılan ziynet eşyalarının davacıda kaldığı, davalının iş kurması nedeniyle fazlası ile geri iade edeceğini söyleyerek davacının tüm ziynet eşyalarını aldığı ve bir daha iade etmediği, davalıdan ziynet eşyaları istenmesine rağmen ziynetleri geri vermediği beyan edilerek dava konusu olan takı ve ziynetlerin davacıya aynen iadesi, mümkün olmadığı takdirde bedelininyasal faizi ile birlikte davalıdan tahsilinin talep edildiği görülmüştür.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip tutanağını içerir tebligat çıkarılmış olup, bilinen adreslerinize tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce 07.11.2022 tarihli tensip tutanağı ile,

İlanın yapıldığı tarihten itibaren yasal yedi (7) günlük süre sonunda dava dilekçesini tebliğ etmiş sayılacağınız, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevaplarınızı bildirmeniz gerektiği (HMK m. 127), davacı sayısınca cevap dilekçesi örneğinin ve varsa yazılı delillerinizin de cevap dilekçesine eklenmesi gerektiği (HMK m. 126), cevap dilekçesinde davalının T.C. kimlik numarasının mutlaka yazılması ve HMK'nın 129. maddesinde gösterilen unsurların bulunması gerektiği, HMK'nın 116. maddesindeki ilk itirazların cevap dilekçenizde ileri sürülmesi zorunlu olduğu (HMK m. 117) daha sonra ileri sürülmesi halinde dinlenmeyeceği, HMK'nın 128. maddesine göre dava dilekçesinin tarafınıza tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde cevap vermemeniz durumunda davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız tarafınıza ilanen tebliğve ihtar olunur. 14.03.2024

Basın No: ILN02010186

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