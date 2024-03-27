T.C. İstanbul Anadolu 29. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2020/157 Esas Davacılar: MELAHAT DOĞAN, SELAMET DOĞAN, SEVİNÇ DOĞAN, UYSAL DOĞAN ile Davalılar: AHMET SÖNMEZ, ARİFE KURT, BARIŞ ERTÜRK, BERİL MELİS WERNER, CEMAL SEZGİN, DENİZ ÜSTÜNDAĞ, HALÜK YILDIZ, HASAN SEZGİN, KAYA SÖNMEZ, MENEKŞE AKSU, MUSTAFA YILDIZ, MÜNEVVER SEZGİN, NAZIM SÖNMEZ, NAZİK ERDİN, NEŞE BULUT, ORHAN SEZGİN, PELİN DOĞAN, RAFET SÖNMEZ, RAMADAN SÖNMEZ, SADETTİN SÖNMEZ, SEVGİ ERDİN, SEVİM SELVİ, SUNAY AKSÜT, TUĞBA HANGÜL, ÖZYILMAZ EĞİTİM KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;Dava konusu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Tuğlacıbaşı mahallesi, 1229 ada 75 parsel sayılı taşınmazın kuzeyi ile İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Merdivenköy mahallesi, 744 ada 7, 8 ve 9 parsel sayılı taşınmazların güneyinde yer alan (Hızırbey Caddesi, No: 128 ve No: 130) taşınmazlara ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise son ilan tarihinden itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK'nun 713/4. ve 713/5. maddeleri gereğince ilan edilmiştir. 16/02/2024

Basın No: ILN01991750

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