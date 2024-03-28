T.C. BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/176 Esas

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BAHÇE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2022/176 ESAS DAVALI : Mehmet ŞamaralŞükrü oğlu 1971'.luBahçe Nüfusuna kayıtlıDavacı tarafındanaleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce mernis adresinize duruşma günübildirir davetiye çıkarılmış olup, muhattaba ulaşılmadığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından bir netice alınamadığı, dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü ; 10/10/2024 günü saat 09:00'deduruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,aksi takdirde yargılamaya yoklunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN02009503

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