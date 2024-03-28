T.C. BÜYÜKCEKMECE 1 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO:2015/729

KARAR NO:2023/2087

İLANVARAKASI

SANIK : İZZEDDİN HALİL, Husein ve , oğlu, 1956 SURİYE doğumlu, , ,mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kanarya Mah. 2. Arıkuşu Sokak Bina No:19 Daire:1 A Blok Küçükçekmece/ İSTANBUL

KARAR TÜRÜ : MAHKUMİYET

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ : 11/04/2015

SUÇ YERİ : İSTANBUL/BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 23/10/2023

HÜKÜM:

Sanık İzzettin Halil hakkında kaçakçılık suçundan sübut bulan eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesi yollamasıyla 3/5. Maddesi gereğince sanığın şahsi ve sosyal durumu, suçun işleniş biçimi, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın güttüğü amaç ve saik ve dosya kapsamıgöz önüne alınarak alt sınırdan 1 YIL HAPİS VE 5 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın kaçak tütün ve sigara olduğu anlaşıldığından sanığın 5607 sayılı yasanın 3/10. Maddesi gereğince cezası 1/2 oranında arttırılarak 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA, ancak yasanın 3. maddesinin 10. fıkrasının son cümlesi uyarınca verilecek ceza 3 yıldan az olamayacağından 3 YIL HAPİS VE 7 GÜNADLİ PARA CEZASI İLECEZALANDIRILMASINA,

Suçun üç kişi tarafından iştirak halinde işlendiği anlaşılmakla 5607 sayılı Kanunun 4/2. maddesi gereğince hükmolunan cezanın yarı oranda arttırılmasına, sanığın 4 YIL 6 AY HAPİS VE10 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Suç konusunu oluşturan eşyanın değeri suç tarihindeki ekonomik koşullar ve paranın satın alma gücü dikkate alındığında fahiş kabul edildiğinden 5607 sayılı Kanunun 3/22. maddesi gereğince hükmolunan cezanın takdiren 1/2 oranında arttırılmasına, sanığın 6 YIL 9 AYHAPİS VE 15 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK'nun 62/1. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına, sanığın 5 YIL 7 AY15 GÜN HAPİS VE12 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TCK'nun 52/2. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak günlüğü takdiren 20.-TL hesabı ile 12 gün karşılığı olarak hesaplanan 240,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına,

Sanığın sonuç olarak 5 YIL 7 AY 15 GÜN HAPİS ve 240,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Dair, yüze karşı verilen kararlarda verildiği tarihten, tarafların yokluğunda verilen kararlarda kararın tebliğ tarihinden itibaren YEDİ GÜN içinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi ya da tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak İstinaf Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yasa yoluna müracaat edilebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.27/03/2024

Basın No: ILN02010825

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