T.C. İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2023/1636 Esas 22/02/2024

Davacı İLYAS AYAN tarafından mahkememize açılan Gaiplik davası nedeniyle;

1113*****08 T.C. Kimlik Numaralı, Halil' den olma, Güllü' den doğma, 01/11/1962 Kemaliye doğumlu Mustafa AYAN' ın hayat ve mematı hakkında bilgisi olanların bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 6 ay içerisinde mahkememiz kalemine bizzat başvurmak suretiyle veyahut yazılı beyan ile bilgi vermesi gerektiği, ihtaren ilan olunur.

Basın No: ILN02009609

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