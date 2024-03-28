T.C. VİZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/50 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER :

D. NO İL İLÇE KÖY ADA PARSEL Alan

1-2024/50 Kırklareli Vize Devlet Mah. 622 59-60 1.077,94 m2

2-2024/52 Kırklareli Vize Devlet Mah. 596 18 967,07 m2

3-2024/54 Kırklareli Vize Devlet Mah. 616 31 2.385,94 m2

4-2024/56 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 101 1.639,49 m2

5-2024/58 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 62 2.229,20 m2

6-2024/60 Kırklareli Vize Devlet Mah. 616 26 1.203,74 m2

7-2024/62 Kırklareli Vize Devlet Mah. 620 58 165,37 m2

8-2024/64 Kırklareli Vize Devlet Mah. 616 25 1.870,25 m2

9-2024/66 Kırklareli Vize Gazi Mah. 363 184 728,58 m2

10-2024/68 Kırklareli Vize Gazi Mah. 512 56 515,19 m2

11-2024/70 Kırklareli Vize Devlet Mah. 645 52 1.848,96 m2

12-2024/72 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 112 432,93 m2

13-2024/51 Kırklareli Vize Devlet Mah. 642 48 3.821,96 m2

14-2024/53 Kırklareli Vize Gazi Mah. 512 66 580,81 m2

15-2024/55 Kırklareli Vize Gazi Mah. 512 13 646,57- m2

15-2024/55 Kırklareli Vize Gazi Mah. 363 164 2.056,35 m2

16-2024/57 Kırklareli Vize Devlet Mah. 600 77 199,16 m2

17-2024/59 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 109 122,79 m2

17-2024/59 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 155 178,94 m2

18-2024/61 Kırklareli Vize Devlet Mah. 646 20 5.872,00 m2

19-2024/63 Kırklareli Vize Devlet Mah. 622 79 296,14 m2

19-2024/63 Kırklareli Vize Devlet Mah. 622 78 2.174,93 m2

20-2024/65 Kırklareli Vize Gazi Mah. 512 62 530,13 m2

21-2024/67 Kırklareli Vize Devlet Mah. 597 28 183,68 m2

22-2024/69 Kırklareli Vize Devlet Mah. 625 78 481,47- m2

22-2024/69 Kırklareli Vize Devlet Mah. 642 46 2.852,11 m2

22-2024/69 Kırklareli Vize Devlet Mah. 642 53 1.207,30 m2

23-2024/71 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 149 66,31 m2

23-2024/71 Kırklareli Vize Gazi Mah. 362 165 117,70 m2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyalarında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur 04.03.2024

Basın No: ILN02009731

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