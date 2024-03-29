T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2022/821 Esas

İLAN

Davacı HEDİYE YILDIZÖZ ile Davalı ABDULAZİZ YILDIZÖZ arasında mahkememizde görülmekte olan Çekişmeli Boşanma davası nedeniyle;

Yapılan araştırmalara rağmen davalı ABDULAZİZ YILDIZÖZ'ün adresinin tespit edilememesi nedeniyle şahsa ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; duruşmanın 14/05/2024 günü saat 11:55'e bırakıldığı hususunun "HMK.nun 139.Maddesi uyarınca ön inceleme duruşması sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan sadece birinin gelmesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın onun muvafakiyeti olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği" ihtarı ile davalı ABDULAZİZ YILDIZÖZ'e ilanen tebliğ olunur.28.03.2024

Basın No: ILN02011579

#ilan.gov.tr