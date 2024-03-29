T.C. İSTANBUL 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/633 Esas

KARAR NO : 2023/857

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı hakkında5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) kararı verilen Muazza ve Rabia kızı, 01/01/1988 doğumlu sanık SİEMA BATAMİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.26/03/2024

Basın No: ILN02011844

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