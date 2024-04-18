Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 19.04.2024 00:00

T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/497 Esas 05/04/2024
İLAN METNİ
Dava konusuŞanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi, kain Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1907 parsel içerisinde bulunan 11.435,54 m2'lik tapulama harici alan (Pafta No:N40-D-21-C) Bozan Aslan tarafından 35-40 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

Basın No: ILN02019378

#ilan.gov.tr

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA