T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 19.04.2024 00:00
Sayı : 2023/497 Esas 05/04/2024
İLAN METNİ
Dava konusuŞanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesi, kain Maliye Hazinesi adına kayıtlı 1907 parsel içerisinde bulunan 11.435,54 m2'lik tapulama harici alan (Pafta No:N40-D-21-C) Bozan Aslan tarafından 35-40 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
Basın No: ILN02019378
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