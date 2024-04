T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANVARAKASI

DOSYA NO : 2015/1142 Esas

KARAR NO : 2024/537

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2015/8361

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

SANIK : ABDULLAH ALTABBAA, Khaldoon ve Hıam oğlu, 1966 DAMASCUS doğumlu. Yenikent Mah. 606. Sok. No:5/4Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur.

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18.Maddesine Muhalefet

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 13/07/2015

SUÇ YERİ : İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ : 29/02/2024

KARAR TÜRÜ : H.A.G.B.

Sanığın sabit görülen "kaçak yollarla yurda sokulmuş, sigarayı ticari amaçla kabul etmek, bulundurmak, taşımak veya satmak" suçundan eylemine uyan 5607 Sayılı Yasanın 3/18 maddesi delaletiyle aynı yasanın 3/5 maddesi uyarınca ve suçun işleniş biçimi, kasta dayalı kusurunun ağırlığı, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak takdiren alt sınırdan olmak üzere 1 YIL HAPİS VE 5 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Suça konu eşya tütün ve tütün mamulleri olduğundan 5607 Sayılı Yasanın3/10 maddesiuyarınca cezası takdiren yarı oranında arttırılarak 1 YIL 6 AYHAPİSVE7 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5607 Sayılı Yasanın 3/10-son cümlesi gereğinceverilecek hapis cezası 3 yıldan az olamayacağından sanığın 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Kaçak eşyanın gümrüklenmiş değerinin suç tarihine göre pek hafif olması nedeniyle sanığın cezasından 5607 sayılı yasanın 3/23 maddesi gereğince takdiren 2/3 oranında indirim yapılarak 1 YIL HAPİS ve 2 TAM GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanıksuç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediğinden7242 sayılı Kanunun 63. Maddesi ile değişik 5607 sayılı Kanunun 5/2-a maddesi gereğince cezasından 1/2 oranında indirim yapılarak 6 AY HAPİS 1 KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

CezanınSanığın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri hafifletici neden kabul edilerek cezasından TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 5 AYHAPİS VE 1 GÜN KARŞILIĞI ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.17/04/2024

Basın No: ILN02018671

#ilan.gov.tr