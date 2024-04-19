ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/927 Esas

Davacı Mikdat Hacıhasınoğlu tarafından davalı Ahmet Karlankuş (Yakup ve Fatma oğlu, 30/10/1992 doğumlu), davalı Bahar Karlankuş (Tufan ve Hidaye kızı 24/03/1993 Doğumlu), davalı Burak Karlankuş (Tufan ve Hidaye oğlu 26/02/1990 Doğumlu), davalı Murat Karlankuş (Tufan ve Hidaye oğlu 30/101984 Doğumlu), davalı Onur Karlankuş (Yakup ve Fatma oğlu, 12/12/1998 doğumlu) davalı Özlem Karlankuş (Tufan ve Hidaye kızı 24/07/1986 Doğumlu), davalı Şükran Kaplan ((Yakup ve Fatma kızı, 17/01/1991 doğumlu), davalı Veysel Karlankuş (Yusuf ve Sariye oğlu 10/09/1968 doğumlu) ile davalı Yusuf Karlankuş (Tufan ve Hidaye oğlu 15/08/1982 Doğumlu) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Sulh Hukuk Mahkemesinin) 2022/927 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalılar Ahmet Karlankuş, Bahar Karlankuş, Burak Karlankuş, Murat Karlankuş, Onur Karlankuş, Özlem Karlankuş, Şükran Kaplan, Veysel Karlankuş ve Yusuf Karlankuş'a dava dilekçesi, Dahili Davalı Dilekçesi, Tensip Zaptı ve Hedef süre tevzi formu ile duruşma gününün tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. maddeleri gereğince adı geçen davalıların ön inceleme duruşmanın bırakıldığı 01/07/2024 günü saat 09:30'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi halde "yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği ve değiştirebileceği,sulh için gerekli hazırlığı yapmanız" ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02019911

#ilan.gov.tr