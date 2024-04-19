T.C. DEVREK SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2021/1072 Esas

Devrek Noterliğinin 28/02/1997 tarih ve 2038 yevmiye nolu Niyazi Taşbaşı 'ya ait vasiyetnamenin açılması davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince: Mirasçı Muhammet Taşbaşı tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilememiş olup; yukarıda esas numarası yazılı davanın 03/07/2024 günü saat 09:10 da yapılacak olan duruşmasında müteveffa Niyazi Taşbaşı tarafından Devrek Noterliğine tanzim ettirilen 28 Şubat 1997 tarih ve 2038 yevmiyenumaralı vasiyetnamede "Devrek Tapu Sicil Müdürlüğünden verilme 08/12/1983 tarihli 374 yevmiye,17 cilt,3 sayfa,9.6.1980 tarihli tapu senedi ile hissedarı bulunduğum Zonguldak İli Devrek İlçesi Yeni Mahalle 54 Ada 164 Pafta noda kayıtlı bilimum kara nakil vasıtalarımdaki hak ve hisselerimin tamamını eşim Davut kızı 1944 d.lu Müzeyyen Taşbaşı 'na vasiyet ediyor ve yukarıdaki şekilde kendisine bırakıyorum. Mirasçılarımın bu vasiyetime uymalarını aralarında ihtilaf çıkartmamalarını istiyorum. Son arzu ve isteklerim bundan ibarettir." şeklindeki vasiyetnamenin ilanen tebligata karar verilen mirasçıya tebliğ hükmünde düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02019868

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