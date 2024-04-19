T.C. İSTANBUL 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/346 Esas

DAVALI AYŞE BAYRAM

Mahkememizde açılan, Analık Davası davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Adli Tıp Kurumu Raporunun ve yeni duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın İstanbul 28. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/346 E. sayılı dosyasından verildiği,

- Davacının İsmail Avcı ve Nuriye Avcı olduğu,

- İlan edilen evrakın Adli Tıp Kurumu Raporu olduğu,

- Mahkememizce alınan Adli Tıp Kurulunun28/02/2024 tarihli Raporunda özetle ''Muris Nebiye Avcı'nın davacılar İsmail Avcı ve Nuriye Avcı'nın biyolojik annesi olup olmadığının tespiti için alınan kan ve kemik örneklerinin incelemesinde, İsmail Avcı ve Nuriye Avcı adlı şahıslara ait DNA profilleri ile anne olduğu iddia edilen Nebiye Avcı adlı şahsa ait DNA profilinin karşılaştırmasının yapıldığı, elde edilen sonuçlar itibarıyla anne olduğu iddia edilen Nebiye Avcı'nın babaya ait DNA profili bilinmeksizin, İsmail Avcı için annelik indeksi 375.690,208 Nuriye Avcı için annelik indeksi 1.358.116,929 olarak hesaplandığı, Nebiye Avcı'nın, %99,99 ihtimalle İsmail Avcı ve Nuriye Avcı adlı şahısların biyolojik annesi olabileceğinin tespit ediliği '' anlaşıldığı,

-Davalının Adli Tıp Kurulu raporunun tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde Adli Tıp Kurulu raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı,

- Duruşmanın 14/06/2024 günü saat 11:15 yapılacağı,

- İlanen tebliğin son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı hususu, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02019395

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