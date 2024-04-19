T.C. MERSİN 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/182 Esas

İ LA N

Davacı GÜLCANÖNERvekili tarafındandava konusuMersinili, Yenişehir ilçesi,2139ada, 1parsel üzerindekayıtlı BBlk. 12. Kat24 nolu bağımsız bölüm meskenintapusunun iptali iledavacıadına tesçilinekarar verilmesi talep edilmişolup tüm araştırmalara rağmen davalı ALİ ALDI'nın uyapta kayıtlı adreslerinden kendisine tebliğat yapılamamış, mernis adresi de bulunmadığından dava dilekçesi , tensip zaptı ilanen tebliğedilmiş olup, davalıALİALDI 'yaön inceleme duruşma gününün dailanen tebliğ edilmesinekarar verilmekle duruşma günü olan 24/09/2024 günü saat 09:50 de mahkememiz duruşma salonunda yapılacak olan ön incelemeduruşmasına gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur.HMK ( 139,141 )22/03/2024

Basın No: ILN02019726

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