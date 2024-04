T.C. TERCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/32 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 12 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : LEYLA GEZİCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/33 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 4658 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : ESA EREN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/34 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 16 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : KURTULUŞ ERDEN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/35 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 21 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : MÜRSEL TAŞ, FATİH ÇATMA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/36 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 5111 parsel sayılı taşınmaz.

MALİKİN ADI VE SOYADI : ERKAN YILMAZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/37 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 5795 ve 6974 parsel sayılı taşınmazlar.

MALİKİN ADI VE SOYADI : SAADETTİN BİLGİN

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/38 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 20, 4451, 4906, 4941 ve 4943 parsel sayılı taşınmazlar.

MALİKİN ADI VE SOYADI : ZİYA ORGANİK TARIM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/39 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 124 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : CENGİZ YILDIZ, ERTAŞ YILDIZ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/40 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 5109 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : ŞENGÜL TEPELİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/41 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 5583 parsel sayılı taşınmaz

MALİKİN ADI VE SOYADI : KAAN FATİH YILDIRIM

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ESAS NO : 2024/42 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Erzincan İli, Tercan İlçesi, Çadırkaya Beldesi, 271 ve 4718 parsel sayılı taşınmazlar

MALİKİN ADI VE SOYADI :

DAVALILAR: ARZU ÇAKAR, AYŞE ALGAN, DİLEK ÇALIŞKAN, HÜLYA GÜRBÜZ, KADİR BİNİCİ, KÜRŞAD BİNİCİ, MELEHAT ERDEN, MELEK BERNA BİNİCİ, SEHEL BİNİCİ, TEVFİK ERŞAD BİNİCİ

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/32 Esas, 2024/33 Esas, 2024/34 Esas, 2024/35 Esas, 2024/36 Esas, 2024/37 Esas, 2024/38 Esas, 2024/39 Esas, 2024/40 Esas, 2024/41 Esas ve 2024/42 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.01.04.2024

