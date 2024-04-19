T.C. VARTO ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/187 Esas 17/04/2024 DAVALI : S.S.TEPE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİADRES : Tepe KöyüVarto/ MUŞ

Davacı T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Kooperatifin Dağılması İstemli davasının yapılan yargılaması sırasında; Mahkememizce bozma ilamı,tensip zaptı ve duruşma gününü bildirir tebligat çıkartılmış olup, iade olmuştur. Ticaret Sicildeki adrese tebligat kanunun 35. Maddesi uyarınca çıkartılan tebligatın da iade olmuş olması nedeniyle bozma ilamı,tensip zaptı ve duruşma gününün tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

22/05/2024 günü saat 11:24'a Varto Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda davalı olduğunuz dosyanıza ilişkin duruşma yapılacak olup, mazeretsiz olarak duruşmaya gelmemeniz halinde yargılamaya yokluğunuzda devam edilip karar verileceği ve duruşmada yapılacak olan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, karşı tarafın da davayı takip etmek istememesi halinde dosyanın işlemden kaldırılacağı hususları tebliğ olunur.

Basın No: ILN02019628

#ilan.gov.tr