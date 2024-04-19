YAHYALI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/372 Esas

Davacı , MEHMET GENÇ ile Davalılar , ARZU EKŞİ, AYŞE EKŞİ, ÇİĞDEM UYGUN, DİDEM ANIL, DİLEK GÖKSÜN, FATİH ELDEN, FATMA KALEM, HACI OSMAN EKŞİ, İDRİS BAL, KAMER AYDIN, KEMAL EKŞİ, KENAN EKŞİ, MURAT EKŞİ, NADİRE AKAY, NESLİHAN ELDEN, TÜRKAN SARAÇ, VELİ BAL arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kayseri İli Yahyalı İlçesi Kavacık Mahallesi Kavacık Mevkii Yolu 327 ada 7 parsel sayılı taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen ya da taşınmazda hak ve menfaati olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itiraz davası açabilecekleri veya Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/372 Esas sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmezse ve davacının iddiası ispatlanmış olursa davacı adına dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK'nın 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02019840

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