ANTALYA VALİLİĞİ ANTALYA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Antalya ili, İbradı ilçesi, Yukarı mahallesi 630 ada 58 nolu parselin 630 ada 63 nolu parselle olan müşterek sınırının kadastro çalışmalarında yapılan sınırlandırma hatasının düzeltilmesi sonucu yüzölçümü 630 ada 58 numaralı parselin 21762.41 m² ve 630 ada 63 numaralı parselin 1711.73 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Akseki Sulh Hukuk Mahkemelerine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02019729

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