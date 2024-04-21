T.C. AKŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Giriş Tarihi: 22.04.2024 00:00
Esas No : 2015/146-Karar No : 2015/179
İLAN
Şikayetçi : Faıga Hasanova- Paşa ve Hökayet kızı, 1972 doğumlu
Sanıkar :
1-) Mustafa Tanju Mert
2-) Murat Bostancı
3-) Mevlüt Özalp
Suç : Nitelikli Cinsel Saldırı, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Mala Zarar Verme
Suç Tarihi : 13/08/2014
Karar Tarihi : 02/12/2015
Hüküm : Beraat
Nitelikli Cinsel Saldırı, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Mala Zarar Verme suçlarından mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda sanıkların ayrı ayrı beraatine dair karar verilmiş, sanıklar müdafii Av. Hüseyin Arabacı tarafından temyiz talebinde bulunmuştur. Mahkememiz gerekçeli kararı ve temyiz başvuru dilekçesi şikayetçi Faiga Hasanova'nın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır. Mahkememiz gerekçeli kararı ve temyiz başvuru dilekçesinin Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilan ettirilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğu hususları İLANEN tebliğ olunur.
Basın No: ILN02019910
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