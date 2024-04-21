T.C. AKŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2015/146-Karar No : 2015/179

İLAN

Şikayetçi : Faıga Hasanova- Paşa ve Hökayet kızı, 1972 doğumlu

Sanıkar :

1-) Mustafa Tanju Mert

2-) Murat Bostancı

3-) Mevlüt Özalp

Suç : Nitelikli Cinsel Saldırı, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Mala Zarar Verme

Suç Tarihi : 13/08/2014

Karar Tarihi : 02/12/2015

Hüküm : Beraat

Nitelikli Cinsel Saldırı, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme, Yağma, Mala Zarar Verme suçlarından mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonucunda sanıkların ayrı ayrı beraatine dair karar verilmiş, sanıklar müdafii Av. Hüseyin Arabacı tarafından temyiz talebinde bulunmuştur. Mahkememiz gerekçeli kararı ve temyiz başvuru dilekçesi şikayetçi Faiga Hasanova'nın bilinen yurt içi veya yurt dışı adresi bulunamadığından tebliğ işlemi yapılamamıştır. Mahkememiz gerekçeli kararı ve temyiz başvuru dilekçesinin Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede ilan ettirilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek veya gönderilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olduğu hususları İLANEN tebliğ olunur.

Basın No: ILN02019910

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