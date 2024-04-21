T.C. KIZILCAHAMAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/626 Esas

Davacı Tuna Yönetim Hizmetleri Turizm Danışmanlık ve Ticaret Anonim Şirketi ile davalı Abdulhamit Yıldız arasında mahkememizde görülmekte olan Tüketici Tarafından Açılan Devre Tatil Sözleşmesinden Kaynaklanan davası nedeniyle; Davalı Abdulhamit Yıldız'a gönderilen dava dilekçesine ilişkin davetiyenin tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden hakkında dava dilekçesinde belirtilen; devre tatil sözleşmesinden kaynaklanan tapu iptali ve tesciline dair dava açıldığından ve ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden, davalı Abdulhamit Yıldız'a işbu ilanen tebligatın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 06/06/2024 günü saat 12:00'deön inceleme duruşmasının yapılacağı, belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz HMK 317/2. maddesi gereğince, dava dilekçesine HMK'nun 129/1 maddesinde sayılan unsurları içerir şekilde iki hafta içinde cevap verebileceğiniz, süresinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde HMK 128/1 maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu tensip zaptı ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02019674

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