T.C. TEFENNİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/298 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Tefenni İlçesi, Karamusa köyünde bulunan 1.130,12 m2 yüzölçümlü 2913 parsel sayılı taşınmaz

PARSEL NO : 2913 parsel

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.130,12 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Adil Demirel, Ahmet Erçil, Anakadın Demirel, Ekrem Demirel, Emine Demirel, Fatma Yanardağ, Hasibe Erçil, Hasibe Yavuz, Hatice Çelik, Mehmet Demirel, Mustafa Demirel, Nedim Demirel, Osman Demirel, Ramazan Demirel, Süleyman Demirel, Şeref Erçil, Şerife Önal, Ummahan Kaya

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : TEFENNİ İLÇESİ, KARAMUSA KÖYÜNDE BULUNAN 1.130,12 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 2913 PARSEL SAYILI TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ VE TESCİLİ

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/298 Esas sayısında dava açılmıştır. Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Ziraat Bankası Tefenni Şube Müdürlüğüne yatırılacağı, davanın duruşmasının Tefenni Asliye Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacağı 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.08/11/2023

Basın No: ILN02019475

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