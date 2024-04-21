T.C. TUZLUCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sıra No İli İlçesi Köyü Ada Parsel Niteliği malik Tapu alanı Kamulaştırılacak alan Dosya No 1 Iğdır Tuzluca Canderviş 120 69

İfrazdan önce 20 parsel Tarla Bülent AKAY T.C 32405436276 9.848,33 984,83 2024/80

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma davası nedeniyle;1-Aşağıda belirtilen dosya numarası bulunduğuyer,yüzölçümü, parsel ve ada numaraları yazılı taşınmazların kamulaştırıldığı,2-Kamulaştırma Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı,3-İlgili kişilerin tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma kanunun 14 maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,4-Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karakoyolları Genel Müdürlüğüne karşıyöneltileceği,5-Kamulaştırma kanunun 14 maddesinde öngörülen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda davaaçanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği ,6-Mahkememizcetespit edilen kamulaştırma bedelinin Tuzluca Ziraat Bankası Şubesine yatırılacağı,7-Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak davacının kıymet takdiri yaptığı, ancak bu kıymetin davalılar tarafından kabul edilmediği,8- Dava konusutaşınmazın değerineilişkin tümsavunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 güniçinde mahkememizin yukarıdabelirtilendosyanın yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, 9-Duruşmanın 19/09/2024 günü saat 11:25'den itibaren yapılacağı bu ilanın davalıyaaynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02020248

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