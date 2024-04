T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/477 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA

MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi

ADA NO : 182

PARSEL NO : 7

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 262,02 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EMİNE ULAKA - 46960355446

2- ESAT ULAKA - 46957355510

3- FATMA KARAKAN - 46951355738

4- HASAN ULAKA - 46963355382

5- MÜRŞİDİYE DEMİRER - 22523169774

6- SABAHATTİN ULAKA - 46975354946

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/477 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023

