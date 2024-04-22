T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.04.2024 00:00
ESAS NO : 2023/477 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İZMİR/BERGAMA
MEVKİİ : Koyuneli Mahallesi
ADA NO : 182
PARSEL NO : 7
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 262,02 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- EMİNE ULAKA - 46960355446
2- ESAT ULAKA - 46957355510
3- FATMA KARAKAN - 46951355738
4- HASAN ULAKA - 46963355382
5- MÜRŞİDİYE DEMİRER - 22523169774
6- SABAHATTİN ULAKA - 46975354946
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/477 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/10/2023
Basın No: ILN02019669
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