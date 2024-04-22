T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.04.2024 00:00
ESAS NO : 2023/315 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BÖĞRÜDELİK MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 616
VASFI : BAHÇE
YÜZÖLÇÜMÜ : 75,28 m2lik kısımda irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : HATİCE ÇETİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/315 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02019398
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