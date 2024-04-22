T.C. İZMİR 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya no. 2023/582 Esas 17.04.2024 2023/1101 Kararİ L A NM E T N İ

Mahkememizin 07/12/2023 tarih ve 2023/582 Esas 2023/1101 Karar sayılı kararı ile 18/12/2022 suç tarihinde Hırsızlık suçundan Irak 17/05/1992doğumluKazım ve İqbal ald Alı 'dan olma Safaa Kadhım Mahdı Albu-Salıh hakkında 5237 Sayılı TCK nın 142/1-c Maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ,verilen kararı tebliğ edilememiş olmakla, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 30. Maddesi uyarınca mahkememiz gıyabi hükmünün ilan yoluyla tebliği, ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı, tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük itiraz süresi içerisinde mahkememize dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması halinde dosyanın istinaf incelemesi için İzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili dairesine gönderileceği hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02020509

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