T.C. PAZARCIK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 23.04.2024 00:00
ESAS NO : 2024/82 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : KARAYOLLARI 5. BÖLGE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN;
BULUNDUĞU YER : Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Memişkahya Mahallesi
ADA NO : 967 ada 7 parsel
VASFI : Tarla
MALİKİ : FATOŞ DALKARA
KAMULAŞTIRMA ALANI : 55,43 m²
DURUŞMA TARİHİ : 07/05/2024
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/82 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02019334
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