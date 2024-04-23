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Giriş Tarihi: 24.04.2024 00:00

GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/998
İLAN
Davacı ,GÜLTEN EVLİYA ileDavalı, CEMAL EVLİYA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Davalı CEMAL EVLİYA'nın 19/09/2024 tarih ve saat 11:05'da belirlenen gün ve saatte ÖN İNCELEME DURUŞMASINA katılmadığınız takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde 7251 S.K. İle değişik itiraz HMK 139/1 Maddesi gereğince delillere ilişkin verilen kararları yerine getirmeniz hususu ihtar ve tebliğ olunur. (HMK 139/1 Madde ve 150/1 Madde gereğince ihtarı içerir) İşbu yayınlanmasındanitibaren 7 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılmak üzere 25/01/1982 doğumlu 16753403920T.C. Kimlik numaralı CEMAL EVLİYA'ya İLANEN TEBLİĞ olunur.22/04/2024

Basın No: ILN02021606

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GAZİOSMANPAŞA 4. AİLE MAHKEMESİ
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