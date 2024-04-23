T.C. ÇUBUK CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN

SORUŞTURMA NO :2024/70

DAVACI :K.M

ŞÜPHELİ :MUHAMMED EL MUHAMMED

SUÇ :Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak

SUÇ TARİHİ ve YERİ:23/07/2020 ANKARA/ÇUBUK

Şüpheli Muhammed EL MUHAMMED hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 23/07/2020 suç tarihli eylemi nedeniyle Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan yürütülen soruşturma neticesinde hakkında 04/01/2023 tarih, 2024/70 soruşturma ve 2024/8 karar sayılı Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı verilmiş olup, karar şüpheliye tüm aramalara ve araştırmalara rağmen tebliğ edilememiş olmakla, hakkında ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

Basın No: ILN02021510

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