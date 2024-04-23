T.C. İSTANBUL 6. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/239 Esas

DAVALI : KADİRCAN ATEŞ (TC:143*****460) Acıbadem Mahallesi, .Çeçen Sokak, No:46, D/4Üsküdar/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kredi Verence Açılan Kredi Kartı davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce alınan bilirkişi raporu sonucu " Davalı borçlunun kullanmış olduğu, 4024 **** **2916 ve 5522 ***t *tet 6861 numaralı Kredi Kartından dolayı 18.03.2021 dava tarihi itibariyle davacı yanın;91.832,34 TL Asıl alacak, 5.493,80 TL Akdi faiz, 157.630,82 Temerrüt faizi, 8.036,13 BSMV, 262.993,09 TL Toplam , Talep edilen 82,54 TL ihtarname masrafı için dava dosyasına Noter masraf makbuzu ibraz edilmediği için hesaplamamıza dahil edilmediği, ayrıca hesap kat edildikten sonra KKDF (kredi kaynak kullanımı destekleme fonu) talep edilemeyeceği için hesaplamamızda KKDF hesaplanmadığı, davacı bankanın 91.832,34 TL olan Asıl Alacağı üzerinden; Dava Tarihinden borç tamamen ödeninceye kadar T.C. Merkez Bankası'nca 3 er aylık dönemler halinde yayınlanmakta olan gecikme faiz oranlarını aşmamak kaydıyla, en fazla T.C. Merkez Bankası'nın belirlediği nispetlerde temerrüt faizi ve faizin gider vergisini isteyebileceği..." yönünde belirtmiş olup, bilirkişi raporu tarafınıza ilanen tebliğ olunmakla "bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Duruşma tarihi ve saati: 06/06/2024 - 11:00

Basın No: ILN02021564

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