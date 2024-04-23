T.C. İSTANBUL 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/716 Esas04/04/2024

Konu : 2. Gaiplik İlanı

2. GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM İSTANBUL DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Arapcami mahallesi, Yelkenciler mevkinde bulunan 1510 ada, 4 parsel sayılı, 15,00m2 yüzölçümlü taşınmazın maliki Georges eşi ATANASİYADİS GEORGİA HRİSULİS'in uzun senelerden beri gaip olduğu, kendilerinden halen haber alınamadığı ve davacı vekili de gaipliğine karar verilmesini talep ettiğinden, gaibi bilenlerin, tanıyanların, gaip hakkında bilgisi olan kimselerin 6 ay içinde Mahkememizin 2022/716 E. Sayılı dosyasına bilgi vermesi, gaip hayatta ise adresinin, İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesine bildirilmesi duruşma günü olan 11/07/2024 günü saat 10:50' De İstanbul 7. Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ilan olunur. 04/04/2024

Basın No: ILN02021386

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