T.C.TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

DOSYA No: 2024/30TEREKE Ulu CAMİ Mah.Mimoza Sk.No:8 İç kapı 3 Turgutlu /MANİSA adresinde mukim 32225076850TC. Kimlik nolu İRFAN SÖZÜER'in terekesinin TURGUTLU Sulh Hukuk Sulh Hukuk Mahkemesinin;

28/03/2024/ Tarih ve2024/682 Esas,2024/670 Karar sayılı Kararı ile, İFLAS hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218md)

Basın No: ILN02021371

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