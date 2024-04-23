YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, YAVAŞLI Mah. 114 Ada, 52 Parsel,

Yüzölçümü : 122.836,17 m2

Kıymeti : 3.685.085,10 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2024 - 10:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:41

Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2024 - 10:41

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02019642

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