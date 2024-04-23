YUNAK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 24.04.2024 00:00
2023/36 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, YAVAŞLI Mah. 114 Ada, 52 Parsel,
Yüzölçümü : 122.836,17 m2
Kıymeti : 3.685.085,10 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibi
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2024 - 10:41
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:41
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Basın No: ILN02019642
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