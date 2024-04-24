T.C. CİHANBEYLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 25.04.2024 00:00
ESAS NO : 2023/293 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BEYLİOVA MAH.
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO : 124
PARSEL NO : 14
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 3047,04 m2lik kısmında irtifak hakkı
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA AVCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/293 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02019474
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